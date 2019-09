Primorci porazili Crveno zvezdo in se uvrstili v polfinale superpokala

"V čast nam je, da smo dobili posebno vabilo. Vse bomo dali od sebe in poskušali dokazati vsem, da smo ambiciozni in ne le všečna ekipa. Vsakemu tekmecu bomo poskušali parirati. Nismo še igrali proti klubu, kot je Crvena zvezda. Gre za zelo kakovostno evroligaško moštvo," je na novinarski konferenci v Zagrebu pred turnirjem dejal trener Kopra Primorske Jurica Golemac, nato pa napovedi uresničil in se z varovanci veselil velikega skalpa. Crveno zvezdo so slovenski prvaki premagali z 88:82.

V vrstah primorske ekipe je bil z 18 točkami najbolj razpoložen Marko Jagodić Kuridža, Lance Christopher Harris pa je k zmagi dodal 14 točk. Kuridža je bil za Koprčane junak večera, saj je 18 točkam dodal še devet skokov in dve podaji, Stephen Holt je dodal deset točk, Marjan Čakarun, Nejc Barič in Aleksandar Lazić pa vsak po devet.

V polfinalu se bodo Koprčani pomerili s še enim beograjskim klubom, Partizanom, ki je v prvem četrtfinalu izločil Mego Bemax.

