Slovenski košarkarji so imeli v sredo in četrtek na evropskem prvenstvu v Kölnu zelo težki tekmi. V sredo so najprej premagali Nemčijo, v četrtek pa so z borbeno in izjemno igro Luke Dončića premagali še Francijo. Zagotovo sta tekmi na naših košarkarjih pustili posledice.

Slovenski košarkarji so v svoji skupini zasedli prvo mesto. Foto: FIBA

Zato so se v taboru slovenske reprezentance odločili, da se v Berlin, kjer bodo na sporedu izločilni dvoboji, odpravijo z vlakom. Na ta račun so lahko slovenski fantje dlje spali. Če bi šli z letalom, bi morali na letališču biti že v jutranjih urah.

German dynamism is when the train from Bonn to Köln is interrupted twice. And you’re waiting in the rain in the middle of NRW for train #3 to arrive in 30 minutes, for what should have been a 30 min total journey. pic.twitter.com/yH77QSyYf1