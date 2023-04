Slovenski košarkar ima dovolj

"Košarki sem dal vse, košarka mi je dala/vrnila mnogo več," je svoj zapis na socialnih omrežjih ob uradni naznanitvi konca košarkarske kariere začel Jan Močnik. "Zgodba o kateri jo je mogoče strniti v en sam stavek ali o njej napisati knjigo. Vsak klub v katerem sem preživel ima svoj naslov, vsaka tekma svoje poglavje in vsak trening svoj odstavek. Vse skupaj pa lahko združimo v besedo, PREDANOST!" je med drugim še zapisal Močnik, ki se je bo tem zahvalil tudi vsem svojim bližnjim.

174 centimetrov visoki zdaj že nekdanji košarkar je bil v reprezentančni karieri član vseh mladinskih zasedb Slovenije, pečat pa je pustil predvsem v Union Olimpiji, kjer je igral v sezoni 2007/08 in od 2011 do 2013. Med drugim je igral še za Helios Suns, preizkusil pa se je tudi na Poljskem in v Italiji. Z Olimpijo in Helisom je po enkrat postal slovenski državni prvak, trikrat pa je z Olimpijo postal tudi slovenski pokalni zmagovalec. V zadnjih letih je nastopal za slovenskega drugoligaša Gorico.

Preberite še: