Še druga zmaga Teje Oblak in soigralk

V primerjavi s tekmo proti Grčiji je selektor Georgios Dikaiulakos v ekipo uvrstil Tino Cvijanović in Ano Šarić. Slovenke so po treh zaporednih trojkah Zale Friškovec prevzele pobudo in prvi polčas dobile s 47:39. Največ so sicer vodile za 13 točk (42:29).

Tudi drugi polčas se je začel enako kot prvi. Hrvatice so potrebovale le minuto in pol, da so izid izenačile, po že tretji zadeti trojki v tem delu igre pa so tudi povedle 50:49. A le za kratek čas, ekipi pa sta se do konca četrtine izmenjavali v vodstvu. Po prednosti Slovenk 66:65 je bilo jasno, da bo odločitev o zmagovalkah padla v zadnjih desetih minutah. Tudi ta del igre pa je pripadel Slovenkam, ki so zadržale zbranost in zmagale z 89:82.

Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Kapetanka Teja Oblak je dosegla 15 točk in imela devet podaj, Zala Friškovec je dodala 14 točk, Eva Lisec pa jih je prispevala 13.

Slovenke bodo priprave nadaljevale v Kranjski Gori, potem pa se odpravile še v Italijo, kjer jih 17. in 18. junija čakata pripravljalni tekmi z Italijo ter Španijo.

Pripravljajo se na kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2023; novembra jih čakata dve gostovanji, 24. na Poljskem ter 27. še povratni obračun s Turkinjami. V zadnjem kvalifikacijskem ciklu februarja 2023 pa bodo najprej gostile Albanijo (9. februarja) ter nato še Poljsko (12. februarja).