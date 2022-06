Slovenske košarkarice v Mariboru boljše od Grkinj

V slovenski reprezentanci je bila v dvorani Lukna najbolj učinkovita Teja Oblak s 14 točkami in desetimi podajami, Eva Lisec je prispevala deset točk in sedem skokov.

"Rakete" se bodo v soboto, 11. junija, ob 20. uri v Mariboru pomerile še s Hrvaticami. Po tej tekmi bodo priprave nadaljevale v Kranjsko Goro, nato pa se odpravile še v Italijo, kjer jih 17. in 18. junija čakata pripravljalni tekmi z Italijankami in Špankami.

"Vidi se, da smo skupaj šele dober teden"

"Naš cilj ni bil le zmagati. Želeli smo vzpostaviti filozofijo v obrambi in jo dvigniti na višjo raven. Moramo narediti še veliko. Zadovoljen sem, da sem na delu videl veliko mladih igralk. Na koncu, ob pritiskih Grkinj, smo znali umiriti igro in držati rezultat. Punce dolgo niso igrale, priprave so bile kratke, Eva Lisec se nam je pridružila šele v torek, a smo lahko zadovoljni. Pripravljalne tekme nas bodo pripravile na domači EuroBasket," je po zmagi dejal Grk na slovenski klopi Georgios Dikaiulakos.

Georgios Dikaiulakos: Punce dolgo niso igrale, priprave so bile kratke, Eva Lisec se nam je pridružila šele v torek, a smo lahko zadovoljni. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

"Vesela sem, da smo zmagale, kar sicer ni bila prioriteta tekme. Mislim, da smo razen nekaj izgubljenih žog, tekmo dobro odigrale. Vidi se, da smo skupaj šele dober teden. Moramo popraviti napake, a je bila tekma dober pokazatelj, da vidimo, kar smo dobrega naredili in kaj še moramo narediti. Selektor nas je največ opozarjal na skoke v napadih, kar smo v drugem polčasu izboljšale in pa na izgubljene žoge, za ostalo menim, da je bilo dobro. Postava, ki je igrala zadnjo četrtino je dobro reagirala na pritisk Grkinj. Punce so dobro odigrale in držale rezultat. Nismo dopustile lahkih košev in na koncu je bilo to dovolj za zmago. Grkinje so bile dober nasprotnik. Igrajo organizirano košarko, predvsem pod košem, zaradi česar smo morale temu prilagoditi obrambo. S Hrvaško bo povsem druga tekma, one so bolj napadalno usmerjena ekipa," je dodala kapetanka Oblakova.

Preberite še: