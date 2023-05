Slovenske košarkarice niz pripravljalnih tekem začele s porazom

Izbranke grškega selektorja Slovenije Georgiosa Dikaiulakosa bodo imele že jutri priložnost za revanšo; z Madžarkami se bodo ob 18. uri srečale v Slovenskih Konjicah.

Slovenija bo v pripravah na EP odigrala devet tekem, dve sta bili že za zaprtimi vrati, vse pa bodo v domačih dvoranah; 23. in 24. maja se bo v Podčetrtku ter Mengšu srečala s Hrvaško, nato jo v Mariboru čaka Poljska, na koncu pa se bo predstavila še v Ljubljani ter Kranju proti Črni gori.

Proti Madžarski je imel selektor Slovenije na voljo le enajst igralk. Aleksandra Krošelj, Mojca Jelenc in Hana Ivanuša namreč vadijo po prilagojenem programu, odsotna pa je bila tudi Tina Cvijanovič.

Georgios Dikaioulakos Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Madžarke, ki bodo na EP predtekmovanje igrale v Stožicah, so zasluženo prišle do zmage. Glede na to, da so bile v prvem takoimenovanem "power rankingsu Fiba", neke vrste napovedniku pred EP, uvrščene na 12. mesto, Slovenija je osma, so slavile nepričakovano suvereno in visoko.

Madžarke, ki imajo v svoji vrsti 208 centimetrov visoko Bernadett Hatar, so vodile praktično vseh 40 minut. Že v prvem polčasu so zadele osem trojk, na koncu so trojke metale 13:24, štiri igralke pa so imele dvomestno število točk.

Pri Sloveniji so se med strelke vpisale vse igralke razen Blaže Čeh, le Teja Oblak (13 točk) in Zala Friškovec (12) pa sta bili dvomestni.

Georgios Dikaiulakos, selektor Slovenije: "Pred nami je še veliko trdega dela, tega se po današnji tekmi še bolj zavedamo, a hkrati vemo, da je to šele začetek priprav in da imamo še precej rezerv, saj so nosilke igre, Oblak, Lisec in Friškovec, opravile komaj tri treninge. Ne morem biti zadovoljen z igro v obrambi, predvsem mlajših igralk. Vem, da so neizkušene, a so v reprezentanci, zato bodo morale pokazati precej več." Zala Friškovec: "Čeprav rezultat ni bil v prvem planu, saj smo šele na začetku priprav, smo tudi same pričakovale nekoliko boljšo predstavo. Vidi se, da nismo bile v polni postavi, da imamo cel kup nekih manjših poškodb, a na srečo je do prvenstva še dovolj časa, da popravimo te napake. Prepričana sem, da bomo že jutri v Slovenskih Konjicah pokazale več energije in zmagovalnega naboja ter bile bolj enakovredne tekmice."

Preberite še: