Slovenke začenjajo cikel pripravljalnih tekem

Slovenske košarkarice z današnjo trening tekmo proti Turčiji, ki bo po dogovoru obeh strokovnih štabov zaprta za javnost, končujejo uvodni cikel priprav na junijsko domače evropsko prvenstvo. Slovenke se bodo že v petek znova zbrale v Zrečah, ko se bosta ekipi priključili še nosilki igre Teja Oblak in Eva Lisec. V torek in sredo jih čakata prvi pravi pripravljalni tekmi z Madžarsko.

Slovenske reprezentantke bodo med pripravami na prvenstvo stare celine, ki ga bosta med 15. in 25. junijem gostila Ljubljana in Tel Aviv, sicer odigrale devet tekem. Dve bosta za javnost zaprti, na sedmih pa bodo Slovenke obiskale mesta ženskih košarkarskih prvoligašev in se predstavile navijačem.

Na tako imenovanem #rakete tour 2023 bodo gostovale v Celju, Slovenskih Konjicah, Podčetrtku, Mengšu, Mariboru, Ljubljani in Kranju. Vse tekme se bodo začele ob 18. uri, tekmice slovenske izbrane vrste pa bodo reprezentance Madžarske, Hrvaške, Poljske in Črne gore.

Slovenke bodo na domačem evropskem prvenstvu igrale v skupini C skupaj z Nemčijo, Veliko Britanijo in Francijo. Vse tekme skupinskega dela bodo v Stožicah igrale ob 18. uri. Uvodno tekmo bodo odigrale prvi dan prvenstva, ko se bodo v četrtek, 15. junija, srečale z Veliko Britanijo, dan kasneje jih čaka dvoboj z Nemčijo, nato pa se bodo po dnevu premora v nedeljo, 18. junija, pomerile še s Francijo.

Pripravljalne tekme slovenske izbrane vrste: Torek, 16. maj 2023, Celje – Dvorana Zlatorog

18.00 Slovenija – Madžarska Sreda, 17. maj 2023, Slovenske Konjice – Športna dvorana Slovenske Konjice

18.00 Slovenija – Madžarska Torek, 23. maj 2023, Podčetrtek – Športna dvorana Podčetrtek

18.00 Slovenija – Hrvaška Sreda, 24. maj 2023, Mengeš – Dvorana OŠ Mengeš

18.00 Slovenija – Hrvaška Ponedeljek, 29. maj 2023, Maribor – Dvorana Tabor

18.00 Slovenija – Poljska Četrtek, 8. junij 2023, Ljubljana – arena Stožice

18.00 Slovenija – Črna gora Petek, 9. junij 2023, Kranj – Športna dvorana Planina

18.00 Slovenija – Črna gora

