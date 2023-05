Slovenske košarkarice začenjajo #rakete tour 2023

Slovenske košarkarice so vstopile v drugo fazo priprav na evropsko prvenstvo v Ljubljani od 15. do 25. junija. Od petka so v kompletni postavi zbrane v Zrečah, jutri in v sredo pa bodo v Celju ter Slovenskih Konjicah odigrale prvi dve prijateljski tekmi z Madžarsko.

Slovenske košarkarice bodo v pripravah odigrale devet tekem - dve bosta zaprti za javnost, vse v domačih dvoranah. Slovenskim gledalcem se bodo predstavile v Celju, Slovenskih Konjicah, Podčetrtku, Mengšu, Mariboru, Ljubljani in Kranju, vse tekme, vključno s tistimi na evropskem prvenstvu v Stožicah, pa se bodo začele ob 18. uri.

Po dveh tekmah z Madžarkami se bodo na takoimenovanem #rakete touru 2023 23. in 24. maja v Podčetrtku ter Mengšu srečale s Hrvaško, nato sledi ena tekma v Mariboru proti Poljski ter za konec priprav še dve v Ljubljani ter Kranju s Črno goro.

"Tekmi z Madžarsko bomo vzele kot dober trening. Na treningih namreč delamo kar nekaj novih stvari, tako da bomo iz teh dveh tekem skušale potegniti čim več dobrih stvari. Pomembno je, da pametno stopnjujemo formo pred prvenstvom. Želimo, da nas iz tekme v tekmo spremlja več navijačev. Obljubljamo, da se bomo borile, in upam, da bodo navijači to prepoznali ter nam s svojo prisotnostjo dali še dodatno energijo," je po treningu v Zrečah povedala slovenska reprezentantka Teja Oblak.

Po tekmah v Celju in Slovenskih Konjicah bodo Slovenke gostovale še v Podčetrtku (23. maj), Mengšu (24. maj), Mariboru (29. maj), Ljubljani (8. junij) in Kranju (9. junij). Vse tekme se bodo začele ob 18. uri, tekmice slovenske izbrane vrste pa bodo reprezentance Hrvaške, Poljske in Črne gore. Tudi vstopnice za te tekme so že na voljo na Evetimu in Petrolu.

Cena vstopnice za prijateljske tekme je pet evrov, mladina do vključno 14. leta pa ima prost vstop. Na vsaki lokaciji bodo na dan pripravljalne tekme naprodaj tudi vstopnice za EP z 20-odstotnim popustom.

Slovenke bodo na EP igrale v skupini C skupaj z Nemčijo, Veliko Britanijo in Francijo. Uvodno tekmo bodo Slovenke odigrale prvi dan prvenstva 15. junija z Veliko Britanijo, dan kasneje jih čaka dvoboj z Nemčijo, po dnevu premora pa se bodo 18. junija pomerile še s Francijo. Prvouvrščena ekipa bo napredovala v četrtfinale, druga in tretja pa bosta igrali v repasažih.

