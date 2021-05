Slovenke v pripravah še ne poznajo poraza

Slovenska članska ženska košarkarska reprezentanca je z zmago z 81:66 nad gostiteljico Slovaško sklenila pripravljalni turnir v Pieštanyh. Slovenke so na svoji četrti pripravljalni tekmi na EuroBasket slavile še četrtič in tako ostajajo brez praske, po povratku v domovinose bodo znova zbrale v torek v Zrečah.

Tako kot tekmo proti Poljski je tudi tokrat Damir Grgić v prvo peterko uvrstil kapetanko Niko Barič, Evo Lisec, Tejo Oblak, Annamario Prezelj in Shante Evans. Podobno kot proti petkovi tekmi so tudi tokrat Slovenke odločno odprle tekmo, povedle so s 7:0, Slovakinje pa so prvi koš dosegle šele po dobrih treh minutah igre. Varovanke Damirja Grgića so prvo četrtino dobile s 16:12.

Drugo četrtino dobile gostiteljice

Slovakinje so nato ujele priključek, izid je bil prvič na srečanju poravnan na 18:18, takoj zatem pa so domačinke po trojki prvič na tekmi povedle. Izjemno izenačeno drugo četrtino so za koš dobile gostiteljice (37:35). Selektor Grgić je že v prvem polčasu priložnost za igro ponudil vsem svojim košarkaricam razen Evi Rupnik, ki je nato zaigrala v drugem delu obračuna. Že pred tekmo se je odločil, da med dvanajsterico ne uvrsti Maruše Seničar in Mojce Jelenc.

Slovenke v prestavo višje

V tretji četrtini so naše košarkarice dale v prestavo višje in si z dobro igro ter delnim izidom 20:8 prvič na tekmi priigrale dvomestno prednost (55:45). Pred zadnjimi desetimi minutami so vodile s + 9 (61:52). V zadnjih desetih minutah pa so #rakete svojo prednost le še povečevale in z odlično igro tekmo pripeljale v svojo korist. Na koncu so zmagale z 81:66.

V slovenski zasedbi je bila tokrat z 20 točkami strelsko najbolj razpoložena Eva Lisec, Zala Friškovec jih je dodala 13, Teja Oblak enajst. Nika Barič je petim točkam dodala deset podaj.

V torek začenjajo zadnji cikel priprav

Za slovensko izbrano vrsto je bila to druga zmaga nad Slovaško, ki je sicer na Fibini lestvici 24. reprezentanca sveta (Slovenija je 30.), na sedmih medsebojnih tekmah. Slovenske košarkarice so s to zmago tudi sklenile tretji cikel priprav na EuroBasket, četrti in tudi zadnji cikel bodo začele v torek v Zrečah, nato se bodo preselile v Ljubljano, od tam pa bodo odpotovale v Strasbourg, kjer bodo 17. junija odigrale prvo tekmo na EuroBasketu.

"Zagotovo ne bomo pokazali vsega že pred začetkom EuroBasketa"

"Čestitke igralkam in celotnemu strokovnemu štabu za zmago. Mislim, da smo na pravi poti. Prvi polčas nismo odigrali tako kot smo si želeli, v drugem polčasu smo dvignili agresivnost in prišli do visoke prednosti že ob koncu tretje četrtine. V tem trenutku smo našo fizično pripravljenost dvignili na tak nivo, da lahko tri četrtine tekme odigramo na visokem nivoju. Upam, da bomo v tem zadnjem ciklu postorili vse, da se maksimalno pripravimo na evropsko prvenstvo. Mislim, da smo nekaj zadev odigrali povsem korektno, zagotovo pa ne bomo pokazali vsega že pred začetkom EuroBasketa. Lahko smo zadovoljni, najbolj pomembno pa je to, da smo in ostanemo zdravi," je po tekmi povedal slovenski selektor Damir Grgić.

Slovaška : Slovenija 66:81 (52:61, 37:35,12:16) Strelke za Slovenijo: Lisec 20, Oblak 11, Prezelj 4, Evans 8, Barič 5 (10 podaj), Krošelj 4, Goršič 4, Jakovina 6, Rupnik, Friškovec 13, Debeljak 3, Trebec 3.

