Slovenke morale priznati premoč Italijankam

Slovenske košarkarice so po zmagah proti Grčiji in Hrvaški v tokratnem pripravljalnem ciklu doživele prvi poraz. Na turnirju v Čedadu so morale priznati premoč italijanski izbrani vrsti, ki je bila boljša s 83:70. V soboto ob 19. uri se bodo Slovenke pomerile še s Špankami.

Na pripravljalni turnir v Čedad je selektor Georgios Dikaioulakos popeljal 11 košarkaric. V primerjavi z mariborsko zasedbo v ekipi namreč ni več Ane Šarić, ta je zbolela, ter Mojce Jelenc, ki se je pridružila reprezentanci do 20 let.

Po pričakovanjih je bil dvoboj z Italijankami veliko zahtevnejši od dvoboja z Grkinjami in Hrvaticami, ki so jih Slovenke ugnale pretekli konec tedna. Že uvodne minute so pripadle gostiteljicam, te so takoj povedle in prednosti v prvem polčasu niso izpustile iz rok. Ob izteku prve četrtine so vodile s 30:24, nato pa z delnim izidom 5:0 prednost povišale na 11 točk (35:24). Slovenke so nato le zaigrale veliko bolj agresivno v obrambi, se približale le na dve točki zaostanka (37:39), a preobrat jim ni uspel. Na glavni odbor so italijanske košarkarice odšle z vodstvom 48:40.

V drugem polčasu so se #rakete pognale v lov za Italijankami, a so bile te ves čas korak pred njimi in niso dovolile preobrata. Vodile so od prve do zadnje minute in zasluženo zmagale s 83:70.

Za Slovenke je Teja Oblak dosegla 24 točk, Eva Lisec je na rojstni dan dosegla 15 točk in imela 10 skokov, Tina Jakovina pa je dodala 12 točk. "Vsekakor je bila tekma z Italijo veliko težja kot prvi dve v Mariboru. Me se sicer s tekmicami nismo preveč obremenjevale. Zanimale so nas predvsem naša igra in selektorjeve zamisli. V teh dveh tekmah v Italiji želimo preizkusiti neke nove stvari, ki smo jih trenirale v zadnjih dneh in jih spreminjamo med tekmo. Služijo nam kot odlično uigravanje in mislim, da smo tudi od današnje veliko odnesle," je po koncu srečanja dejala Tina Jakovina.

