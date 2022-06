Slovenske košarkarice pred novima ovirama

Slovenske košarkarice po dveh tednih skupnih treningov čaka še sklepno dejanje junijskih priprav za domače evropsko prvenstvo prihodnje leto. Slovenke so se iz Kranjske Gore že preselile v Čedad, kjer se bodo v petek in soboto pomerile z Italijankami in Špankami. Obe tekmi se bosta pričeli ob 19. uri.

"V Kranjski Gori smo nadaljevali z delom, ki smo ga začrtali že v prvem tednu v Mariboru. Veseli nas, da sta za nami dve dobro odigrani tekmi, kar nam je na treningih dalo novega zagona. Pred nami sta dve tekmi z izjemno močnima nasprotnikoma. Vsi skupaj bomo morali pokazati še več kot v Mariboru. Rezultat znova ne bo v ospredju, pač pa nas zanima, kako hitro se bomo prilagodili na še kvalitetnejšo raven igre, ki jo gojita Italija in Španija," je pred bližnjima tekmama dejal Grk na slovenski klopi Georgios Dikaioulakos.

"Na treningih se res maksimalno trudimo in dobro delamo, kar je bilo vidno tudi na obeh tekmah v Mariboru. Mislim, da se je prav vsaka izmed nas izkazala in izkoristila priložnost, ki jo je dobila. Za konec nas čakata še dve tekmi proti močnima reprezentancama Italije in Španije. Zavedamo se, da nas čakata težka dvoboja. Izkazati se bomo morale predvsem z ekipno igro v obrambi in tudi v napadu nam bo veliko lažje," je dodala Lea Debeljak.

Slovenske košarkarice so konec minulega tedna v pripravljalnih tekmah v Mariboru premagale Grkinje z 69:63 in Hrvatice z 89:82. Za "rakete" bosta bližnja dvoboja proti Italijankam in Špankam velik izziv, saj proti njim še niso okusile slasti zmage. Italijanke so Slovenke ugnale trikrat, Španke pa enkrat.

