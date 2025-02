Slovenke bodo tekmice za EP pričakale v tretjem bobnu

Slovenske košarkarice bodo žreb skupin za evropsko prvenstvo 2025 pričakale v tretjem kakovostnem bobnu. To pomeni, da predtekmovanja zagotovo ne bodo igrale v Pireju, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije.

Letošnje EP bodo prvič gostile štiri države. Poleg Grčije še Češka, Nemčija in Italija. Vsaka država bo med 18. in 22. junijem gostila eno izmed štirih skupin, zaključni boji pa bodo potekali od 24. do 29. junija v Pireju. Žreb skupin bo 8. marca.

Glede na to, da je v tretjem jakostnem bobnu tudi Grčija, je jasno, da Slovenija predtekmovanja ne bo igrala v Pireju. V tretjem bobnu sta še Črna gora in Velika Britanija.

V prvem bobnu so Francija, Španija, Belgija in Srbija, v drugem Nemčija, Italija, Turčija in Češka, v četrtem pa Švedska, Portugalska, Litva ter Švica.

Skupina A bo tekme skupinskega dela prvenstva igrala v Pireju, skupina B bo nastopila v Bologni, skupina C v Brnu ter skupina D v Hamburgu.

Za razliko od zadnjih prvenstev letos ne bo tekem repasaža za četrtfinale, ampak bosta med osem napredovali le po dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine.

Slovenija je prvič na EP nastopila leta 2017 v Pragi, nato pa je bila udeleženka zaključnih turnirjev v Srbiji 2019, Franciji 2021 in Sloveniji 2023. Njena najboljša uvrstitev je deseto mesto, ki ga je zabeležila kot udeleženka dodatnih kvalifikacij za četrtfinale v Beogradu in Strasbourgu.