Slovenci v kvalifikacijah za OI 2020 v skupini C

Slovenska košarkarska reprezentanca 3x3 je med 20 ekipami, ki se bodo borile v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, je objavila Mednarodna košarkarska zveza (Fiba), ki je Slovenijo uvrstila v kvalifikacijsko skupino C, v kateri so še Francija, Katar, Filipini in Dominikanska republika.

Kvalifikacijski turnir bodo igrali marca v Indiji, reprezentance pa so razdeljene v štiri skupine.

V skupini A so Mongolija, Poljska, Brazilija, Turčija in Španija, v skupini B ZDA, Litva, Belgija, Južna Koreja in Nova Zelandija, v skupini D pa Nizozemska Latvija, Kanada, Hrvaška in Indija.

Na igre bodo potovale tri najboljše reprezentance, te se bodo pridružile Japonski, Srbiji, Rusiji in Kitajski, ki so na olimpijski turnir uvrščene neposredno. Zadnjega potnika bo dal drugi kvalifikacijski turnir, ta bo aprila 2020 na Madžarskem.