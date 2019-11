Slaba volja v Tokiu: olimpijski maraton se seli v Saporo

Mednarodni olimpijski komite je v želji po tem, da bi se izognil ponovitvi nehumanega maratona v Dohi, olimpijski maraton in tekme v hoji iz Tokia prestavil v Saporo. Organizatorji iger so odločitvi ostro nasprotovali, a so morali popustiti.

Maraton in tekme v hoji na olimpijskih igrah prihodnje leto bo namesto Tokia gostil Saporo na Japonskem. To je Mednarodni olimpijski komite sporočil po sestanku z lokalnimi organizatorji v Tokiu, ki so ostro nasprotovali odločitvi in je niso potrdili. Na koncu so jo sprejeli "v dobro uspeha celotnih olimpijskih iger".

"Odločitev sprejemamo, vendar le zaradi uspeha celotne izvedbe OI. Tako ne bomo ovirali te odločitve Moka, četudi se z njo ne strinjamo," je po sestanku dejala guvernerka Tokia Yuriko Koike in dodala: "Z drugimi besedami, ta odločitev nima našega soglasja."

Želeli so se izogniti visokim temperaturam in vlažnosti

Mok je iskal rešitev za izvedbo maratona po atletskem svetovnem prvenstvu v Dohi, kjer so imeli atleti kljub tekmam v nočnih urah konec septembra in v začetku oktobra v maratonu in hoji izjemno veliko težav zaradi visoke vročine in vlažnosti zraka. To so želeli preprečiti med OI naslednje leto, tudi Tokio je namreč znan po poletnih visokih temperaturah in vlagi.

"Na žalost smo morali sprejeti tako odločitev v korist tekmovalcev. Mislim, da je tudi jasno, zakaj so jo organizatorji sprejeli. Opravičujemo se jim, ker smo se odločili tako pozno. A gotovo bomo naslednje leto priča izjemnim in zelo uspešnim olimpijskim igram," je dejal vodja koordinacijske komisije Moka za OI 2020 John Coates.

Gostitelji se z odločitvijo Moka ne strinjajo

Tokijska guvernerka je tudi jasno povedala, da so proti tej odločitvi in naglici pri njeni dokončni potrditvi tako mestne oblasti kot prebivalci japonske prestolnice, "ki so trdo delali pri pripravah na ta dogodek." Obenem je pojasnila, "da so so posvetovali tudi s pravniki, toda končno absolutno moč pri tem ima Mok."

Na sestanku sta bila poleg Coatesa in Koikejeve prisotna tudi japonska ministrica za OI Seiko Hashimoto, nekdanja hitrostna drsalka, in vodja lokalnega organizacijskega komiteja Yoshiro Mori.

