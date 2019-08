Simon Petrov: Spet bo zelo zabavno premagovati Olimpijo #video

Na prvem, spoznavnem treningu so bili košarkarji še sproščeni, naslednji bodo najtežji v sezoni. "Vroče jim je že, ko pridejo v dvorano. Potem pa ni pomembno, kako težek je trening, potijo se dve uri," o poletnih pripravah pove trener moštva Simon Petrov.

Trenira 15 košarkarjev, med njimi dva novinca in trije mladinci

"To je pač del, ki ga moraš opraviti. Z leti tudi psihološko postane malo lažje," pa o najnapornejšem delu priprav dodaja kapetan moštva Jure Balažič. Ta teden v dvorani Leona Štuklja trenira 15 košarkarjev, med njimi dva novinca in trije mladinci.

Kljub nizkemu proračunu želijo Dolenjci v prihajajoči sezoni v ligi ABA izboljšati lansko deseto mesto. "Športnik mora biti samozavesten, če želi kaj doseči. Zavedamo se, kje igramo, v kakšnem tekmovanju in kako zahtevno je. Ampak mi smo ekipo dobro sestavili in bi bili radi v zgornjem delu lige ABA," pravi Petrov.

Simon Petrov: Zavedamo se, kje igramo, v kakšen tekmovanju in kako zahtevno je. Ampak mi smo ekipo dobro sestavili in bi bili radi v zgornjem delu lige ABA. Foto: Vid Ponikvar

Jedro ekipe skupaj že tretje leto, prišla Američana

Lani niso imeli Američanov, letos imajo dva: branilca Glenna Coseyja in center Ganija Lawala, ki pride naslednji teden. Tretji novinec je Hrvat Ivan Ramljak iz Cedevite.

Jedro ekipe je skupaj že tretje leto. Spet je zdrav srbsko-bosanski košarkar Marko Jošilo. Še več odgovornosti bo za mlade, še posebej za Miho Škedlja in Jakova Stipaničeva. "Mladi so že lani pokazali, izkoristili nekatere trenutke, letos je v njihovih rokah, da naredijo korak naprej, da gremo nekateri počasi lahko v pokoj," se je pošalil izkušeni Balažič.

Izkušenejši je tudi trener Petrov. To bo njegova tretja sezona na klopi Krke: "Tudi jaz sem se veliko naučil v prejšnji sezoni. Veliko težav sem imel, s poškodbami, s takimi in drugačnimi zadevami, boleznimi ... Nekaj sem odnesel od te sezone, letos se bom znal bolje obrniti."

Jure Balažić: Mladi so že lani pokazali, so izkoristil določene trenutke, letos je na njih, da naredijo korak naprej, da gremo počasi lahko eni v pokoj. Foto: Vid Ponikvar

"Spet bo zelo zabavno premagovati Olimpijo"

Marca so v dramatični zadnji tekmi lige ABA premagali in izločili Olimpijo. Ta pa bo po združitvi s Cedevito še naprej del lige ABA. Tretji slovenski klub v jadranski druščini bo državni prvak Sixt Primorska, vroči derbiji med našimi tremi klubi so torej zagotovljeni, a posebej sladke za Novomeščane so še vedno tekme z Ljubljančani, pravi Petrov.

"Vsi, ki delamo v košarki, pozdravljamo take položaje, da je tu še en slovenski klub z visokimi ambicijami, da bo zaigral na visoki ravni. Kar zadeva mene, je to super zadeva. Spet bo zelo zabavno premagovati Olimpijo."

Krko v prvem krogu lige ABA, v petek četrtega oktobra, čaka domača tekma s FMP-jem, v petem krogu (1. november) se bo spopadla s Sixtom, v enajstem (13. december) pa prvič v jadranski sezoni še s Cedevito Olimpijo.

Preberite še: