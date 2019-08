Dončić proti Dragiću. Kdaj, kje, kako? Zdaj je jasno vse!

Najmočnejša košarkarska liga na svetu bo odprla vrata nove sezone čez dva meseca. Slovenija je v velikem pričakovanju, saj bo ponovno spremljala mojstrovine Luke Dončića (Dallas) in Gorana Dragića (Miami), prvič pa bo v ligi NBA nastopil še eden izmed znamenitih evropskih prvakov iz Istanbula, Vlatko Čančar (Denver). Znani so datumi medsebojnih srečanj, na katerih velja pričakovati množična romanja slovenskih košarkarskih navdušencev v ZDA.

Ljubitelji košarke so z velikim zanimanjem pozdravili razpored srečanj za novo sezono lige NBA. Slovenija bo v njej stiskala pesti kar za tri udeležence. Luki Dončiću (Miami) in Goranu Dragiću (Miami) se je pridružil tudi Vlatko Čančar (Denver). Največja slovenska praznika, tako v živo v ZDA kot tudi zasloni na sončni strani Alp, velja pričakovati 14. decembra 2019 in 28. februarja 2020. Takrat si bosta nasproti stala velika prijatelja Luka in Gogi!

Vsak klub v ligi NBA bo v rednem delu nove sezone odigral 82 tekem. Polovico doma (41), polovico (41) v gosteh. Klubi so razdeljeni v dve konferenci – zahodno in vzhodno. Štirikrat v rednem delu ene sezone se bodo pomerili s tekmeci iz svoje konference (primer: Dallas se bo tako štirikrat pomeril proti Denverju), dvakrat pa z ostalimi (primera: Dallas se bo dvakrat udaril z Miamijem, podobno velja za razpored dvobojem med Miamijem in Denverjem).

Veliki poslastici že prvi večer Zion Williamson navdušuje košarkarsko javnost s svojo fizično močjo. Foto: Reuters Nova sezona lige NBA, v kateri bo naslov branilo moštvo Toronto Raptors, se bo začela v torek, 22. oktobra. Uvodni večer bo prinesel dve poslastici. Branilci naslova iz Kanade bodo v močno spremenjeni zasedbi gostili New Orleans, pri katerem se bo prvič v ligi NBA predstavil čudežni deček Zion Williamson, št. 1 z zadnjega nabora, ki je okrepil Pelikane. Večer bo postregel s tradicionalno slovesnostjo. V dvorani v Torontu bo razvita zastava v čast naslovu najboljšega v ligi NBA v sezoni 2018/19, košarkarji, ki so poskrbeli za veliko senzacijo in prvič v zgodovini prinesli lovoriko klubu izven ZDA, pa si bodo na prste nadeli šampionske prstane. Uvodni večer lige NBA bo postregel še z mestnim obračunom v Los Angelesu. Jezerniki bodo prvič zaigrali z zvezdniškim centrom Anthonyjem Davisom, ki se je pridružil LeBronu Jamesu, na drugi strani pa bodo stali Clippers, ki bodo predstavili veliko okrepitev, MVP zadnjega finala lige NBA, Kawhija Leonarda, ter še enega znanca z All-star srečanj, Paula Georga.

Slovenci prvič na delu 23. oktobra

Na znamenitem EuroBasketu leta 2017 sta bila Luka Dončić in Kristaps Porzingis tekmeca. Zdaj bosta združila moči pri Dallasu. Foto: Vid Ponikvar Dan pozneje, v sredo, 23. oktobra (po ameriškem urniku, v Sloveniji pa si bo moč tekme ogledati v noči na četrtek), bodo močneje utripala slovenska srca. Prvič v novi sezoni se bodo predstavili Dallas, Miami in Denver. Telički bodo prvič zaigrali z udarnim evropskim dvojcem, ki ga sestavljata Luka Dončić in Kristaps Porzingis, v ekipi pa ne bo dolgoletnega ljubljenca občinstva Dirka Nowitzkega.

Ljubljančan je prejel nagrado za novinca leta, povprečno pa na tekmo dosegal 21 točk, 8 skokov in 6 asistenc, Latvijec pa se vrača po dolgotrajni poškodbo kolena, zaradi katere ga ni bilo na parketih kar poldrugo leto. Dallas, zanj bosta med drugimi prvič zaigrala tudi Delon Wright in Seth Curry, bo v uvodni tekmi gostil Washington, že v drugem srečanju pa sledi prvo gostovanje, težko pričakovan obračun z New Orleansom. V središču zanimanja bosta Dončić in novinec Williamson, prvi favorit za osvojitev priznanja, na katerega je tako ponosen 20-letni slovenski as.

Goran Dragić bo v ligi NBA kmalu pozdravil nekdanjega reprezentančnega soigralca Vlatka Čančarja. Foto: Vid Ponikvar

Miami, ki bo prvič po treh letih zaigral brez ''svežega upokojenca'' Dwyana Wada, predstavil pa vročega novinca iz Philadelphie Jimmyja Butlerja, bo 23. oktobra na domačem parketu okusil moč Memphisa, že tri dni pozneje pa sledi gostovanje pri enem izmed favoritov za osvojitev naslova, Milwaukeeju, pri katerem blesti Grk Giannis Antetokounmpo.

Denver, kjer se po novem dokazuje Vlatko Čančar, prvi zvezdnik kluba pa je srbski center Nikola Jokić, bo vstopil v novo sezono 23. oktobra proti Portlandu.

Dončić najprej pri Čančarju

Prvi "slovenski" obračun v ligi NBA bo med kluboma Luke Dončića in Vlatko Čančar. Foto: Vid Ponikvar Prvi ''slovenski'' obračun v novi sezoni bo 29. oktobra, ko se bosta pomerila Denver in Dallas. Telički se bodo mudili v Koloradu. Če bo Čančar prepričal trenerja Michaela Malona, da si zasluži priložnost in igralne minute, bo Slovenija spremljala prvi dvoboj legionarjev na ameriških tleh v sezoni 2019/20, od katere pričakuje vsi trije klubi (Dallas, Denver in Miami) veliko, najmanj preboj v končnico tekmovanja.

Ko bo Dallas 14. novembra prvič gostoval v New Yorku, bo na sporedu tekma, kjer bo največje pozornosti deležen Porzingis. Latvijski orjak bo prvič gostoval v dvorani Madison Square Garden, kjer so ga nekoč nosili po rokah, tokrat pa se bo predstavil proti nekdanjim soigralcem v dresu Dallasa.

Posebna datuma: 14. december in 28. februar

Goran Dragić je edini Slovenec, ki je že zaigral na osrednjem spektaklu All-Star. Foto: Getty Images Veliko romanje slovenskih košarkarskih zanesenjakov velja pričakovati 14. decembra, ko bo v dvorani American Airlines Center v Teksasu gostoval Miami Heat. Pomerila se bosta slovenska zvezdnika, ki pišeta zgodovino na drugi strani velike luže. Na znamenitem evropskem prvenstvu leta 2017 sta bila sostanovalca, tokrat pa bosta velika tekmeca. Luka Dončić se bo tako pomeril proti Goranu Dragiću na domačem igrišču.

Na Floridi se bosta velika prijatelja srečala konec februarja. Natanko 28. februarja. Takrat bodo v dvorani American Airlines Arena odmevale slovenske navijaške pesmi. Ko sta se Gogi in Luka nazadnje pomerila v Miamiju, si je obračun v živo ogledalo vsaj dva tisoč glasnih navijačev. Bo podobno tudi leta 2020, ko bo dvoboj odigran le slaba dva tedna po All-star spektaklu, ki ga bo prihodnje leto gostil Chicago?

Luka Dončić je za izvrstne predstave v krstni sezoni v ligi NBA prejel priznanje za najboljšega novinca. Foto: Reuters

Letos ni manjkalo veliko, pa bi na njem nastopil Dončić, eden najbolj priljubljenih igralcev v ligi NBA. Bo prihodnje leto uresničil sanje, šel po stopinjah Dragića in se tudi on na tekmi, polni atraktivnih potez, družil s košarkarsko elito?