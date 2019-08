Kje se je zalomilo, ko so Dragića omenjali kot novega člana Dallasa

Moštvi Dallas Mavericks in Miami Heat imata bogato zgodovino, saj sta igrali v dveh finalih lige NBA. Leta 2011 so bili Telički na čelu z Dirkom Nowitzkim uspešni in osvojili svoj edini naslov v najmočnejši ligi na svetu.

Prvo noč trgovanja letos poleti pa smo bili priča bizarnemu dogodku, saj sta si Miami in Dallas povsem drugače razlagala, kateri igralci naj bi bili vključeni v menjavo.

Lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban je v pogovoru za Miami Herald poudaril, da ni nobenih nesoglasij med kluboma, potem ko posel ni bil sklenjen.

"Kar lahko rečemo, je to, da je šlo za slabo komunikacijo," je dejal Cuban.

"Ničesar zlonamernega ni bilo v vsej zgodbi"

Ko so pri Miamiju poskušali angažirati Jimmyja Butlerja, je bilo 30. junija v kombinaciji s Philadelphio in Dallasom omenjeno tudi ime Goran Dragić. Po spletu je že zaokrožila novica, da bo slovenski košarkar presedlal v vrste kluba, katerega član je Luka Dončić.

Tri ure pozneje je v medije prišla novica, da naj bi pri Dallasu računali na prihod Kellyja Olynyka in Derricka Jonesa jr., ne na Dragića. Miami ni hotel prodati Jonesa in naj bi v ospredje potiskal prav Dragića.

Luka Dončića in Goran Dragić sta igrala skupaj v reprezentanci, v klubu pa za zdaj še ne. Foto: Reuters

Cuban ni razpredal o točno določenih igralcih, je pa povedal naslednje: "Sedel sem v sobi polni ljudi in mislili smo že, da bo posel sklenjen. Dodali smo še igralca, da bi ga izpeljali. Očitno so mislili, da so slišali nekaj drugega. Ničesar zlonamernega ni bilo v vsej zgodbi. Sicer pa se odlično razumemo z Miamijem in smo že opravili veliko menjav. Linije so se v našem pogovoru očitno nekako prekrižale."

Ko je odšel Whiteside, je Dragić lahko ostal

Pri Dallasu imajo veliko spoštovanja do Dragića, prazen prostor v klubskem proračunu pa so želeli zapolniti na drug način. Rešitev za organizatorja igre so nato našli z Delonom Wrightom.

Potem ko je posel z Dallasom propadel, naj bi pri Miamiju Dragiću dejali, da ga bodo prodali in tako sprostili proračun, saj so želeli pripeljati Butlerja.

Goran Dragić je že od leta 2015 član Miami Heat. Foto: Getty Images

Ko si je Portland v svojih vrstah zaželel Hassana Whitesida v zameno za Moja Harklessa, ki je odšel k LA Clippers, in Meyersa Leonarda, pa Miamiju ni bilo več treba prodajati Dragića, saj njegova plača ni bila več kritična za klubski proračun (pri Miamiju prejema 19 milijonov dolarjev, Butler pa skoraj 33 milijonov dolarjev) .

Kot poročajo pri Miami Herald, vodstvo Vročice ni hotelo komentirati, kje se je zataknilo pri menjavi igralcev z Dallasom.