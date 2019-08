Milić: Takšna čustva se me še bolj dotaknejo #video

Slovenski košarkarji do 18 let so prišli na EuroBasketu do bronaste medalje, kar je velik uspeh za slovensko košarko.

Foto: Vid Ponikvar

Uspeh mladih slovenskih košarkarjev na EuroBasketu do 18 let še vedno odmeva. Veselje po bronasti medalji je bilo nepopisno, vodja poti Marko Milić je ob tem dodal: "Oprli so se drug na drugega. Pomembno je, da so postali prijatelji. Vesel sem bil, da je bila pika na i."

"Ena tekma in prebiješ vse skupaj. V skupinskem delu je tako, da se vsi še tipajo in so nekoliko nervozni. Rezultati so bili v skupinah nenavadni. Nato pride tekma na izpadanje, jo dobiš in psihološko ekipa zraste. Fantje so se razživeli. Dva meseca so bili skupaj, delali trdo, se povezali, potem ko so prišli iz različnih klubov. Pomembno je, da so postali prijatelji. Zdaj gredo težko narazen," je dan po velikem uspehu mladih slovenskih košarkarjev, ki so v Grčiji v dvoboju za bronasto odličje premagali gostitelje, dejal vodja poti Marko Milić.

Veselje slovenski košarkarjev po osvojenem bronu

Izstopala sta Gregor Glas in Žiga Samar. Prvi je bil s 14,4 točke na tekmo najboljši strelec, drugi pa najbolj raznovrsten slovenski košarkar (11,6 točke, 8,6 skoka in 7,4 asistence). Povrhu vsega se lahko Samar, ki je član Real Madrida, pohvali s trojnim dvojčkom v četrtfinalu proti Veliki Britaniji, izbran pa je bil v idealno peterko prvenstva.

"Dva meseca so bili izolirani, niso imeli počitnic. Zaslužili so si."

Slovenska izbrana vrsta v kategoriji do 18 let je tako osvojila še drugo odličje, leta 2002 so bili Slovenci evropski podprvaki.

Mladi košarkarji so v skupinskem delu osvojili tretje mesto in imeli slabše izhodišče pred izločilnimi boji. Nato je v osmini finala padla Nizozemska, v četrtfinalu Velika Britanija, v polfinalu je bila po zaslugi zadnje četrtine boljša Turčija, v boju za tretje mesto pa so se naši košarkarji znesli nad vrstniki iz Grčije (81:57), ki so bili od naših boljših v skupinskem delu (72:54).

Marko Milić je začutil čustva na drugačen način. Foto: Vid Ponikvar

"Za košarkarje, ki igrajo v manjših klubih in zmagajo odločilno tekmo na evropskem prvenstvu, je ta uspeh nekaj posebnega. Temu primerno so se poveselili celo noč. Dva meseca so bili izolirani, niso imeli počitnic. Zaslužili so si," pravi Milić, ki na Košarkarski zvezi Slovenije skrbi za razvoj košarkarjev v mlajših kategorijah.

"Oprli so se drug na drugega"

Gregor Glas je bil strelsko najbolj razpoložen na prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar "V prvem delu je bilo veliko čudnih rezultatov. Z Balkana smo bili le mi med osem. Dvignili so se eksoti – Finska, Velika Britanija, Nizozemska. Te reprezentance, ki so bile v srednjem kakovostnem razredu, so začele vlagati in imajo akademije. Najboljše mlade košarkarje držijo skupaj. Pripeljejo jih od vsepovsod. Dvigajo kakovost. Razmere moči so se obrnile. Ponekod se je šlo prehitro v posel s 15-, 16-letniki. V teh državah delajo z lahkoto in so ujeli priključek," poudarja Milić.

Dotaknil se je tudi trenerskega štaba, ki mu je poveljeval Peter Markovinovič. "S trenerji mlajših selekcij poskušamo izbrati mlade nadarjene košarkarje kot tudi trenerje. 24 ur so živeli za to akcijo. Živeli so z ekipo. Dobro je videti, kako so fantje naredili preskok iz lokalnih okolij. To so bili vsi skavti in televizije. Na začetku so malce čudno gledali, nato pa rasli. Oprli so se drug na drugega. Poslušali so himno, se objeli. Takšna čustva se me v drugi karieri še bolj dotaknejo. Vesel sem bil, da je bila pika na i. Premagati Grke sredi Grčije in ob občinstvu ter sodnikih je lepa popotnica. In če gledamo, koliko priložnosti dobivajo fantje v klubih ... Dva, trije, ki niso igrali, so bili najboljši v reprezentanci."

REPREZENTANCA FANTOV DO 18 LET # IGRALEC DATUM ROJSTVA VIŠINA IN IGRALNO MESTO KLUB V SEZONI 2018/2019 4. Dominik Praljak 8. 11. 2001 193 cm / PG Triglav 5. Žiga Samar 26. 1. 2001 197 cm / PG Real Madrid 6. Bine Prepelič 5. 8. 2001 200 cm / PF Helios Suns 7. Gregor Glas 29. 4. 2001 198 cm / SG Sixt Primorska 8. Rok Nemanič 28. 12. 2001 192 cm / PG Koš Primorska 9. Primož Kmetič 5. 1. 2001 192 cm / SG Parklji Ljubljana 10. Andrej Stavrov 8. 4. 2001 200 cm / SG Stražišče 11. Luka Ščuka 23. 5. 2002 206 cm / SF Nova Gorica 12. Alen Malovčič 16. 8. 2002 200 cm / SF Petrol Olimpija 13. Maj Dušanič 7. 6. 2001 202 cm / PF Parklji Ljubljana 14. Mark Babšek Vrečko 29. 5. 2001 209 cm / C Petrol Olimpija 15. Klemen Smrekar 27. 3. 2001 207 cm / C Triglav ŠTAB REPREZENTANCE: Trener: Peter Markovinovič

Pomočnik trenerja: Danijel Radosavljevič

Trener stažist: Primož Jurca

Trener za telesno pripravo: Filip Stepišnik

Maser: Andrej Potrata

Vodja reprezentanc mlajših starostnih kategorij: Mirko Jurjavčič

Vodja poti: Marko Milić

Predstavnik za odnose z javnostmi: Matic Zupanc

Klubi in mladi igralci

Žiga Samar se je izkazal za raznovrstnega košarkarja. Proti Veliki Britaniji je prišel celo do trojnega dvojčka. Izbran je bil tudi v peterko prvenstva. Foto: Vid Ponikvar Veliko mladih je predčasno že odšlo v tujino, ker v Sloveniji niso videli perspektive. In tu bodo morali nasproti priti tudi klubi, izpostavlja Milić: "Klubi gledajo na lokalne rezultate, ki iz perspektive niso vredni. Zmaga gor ali dol ne bo vplivala. Normalno je, da se zaradi neizkušenosti izgubi kakšna tekma več. Prevečkrat se v klubih dogaja, da lovijo rezultat. Klubi pritiskajo na trenerje, trener nato lovi rezultat, kar je razumljivo. Gregor Glas je lep primer. Ko je bilo sezone konec, je dva meseca treniral v reprezentančnem programu. Najprej se je lovil, na koncu pa odločilno tekmo odigral z zvitim gležnjem in dal 20 točk. Bolj kot sam rezultat je pomembno, da smo dobili tri, štiri reprezentante, ki so v prihodnosti material za člansko reprezentanco. Žiga Samar je lep primer. Doma ni imel pozornosti in je eden najbolj perspektivnih organizatorjev igre v Evropi. V reprezentanci se je rezultatsko dobro izšlo. Tri stvari so pomembne: držati morajo skupaj, se boriti in biti ponosni, da igrajo za reprezentanco. Mladim moramo stati ob stran."