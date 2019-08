Mladi Slovenci prek grških vrstnikov do evropskega brona! #video

EP v košarki do 18 let, polfinale

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v grškem Volosu osvojila bronasto medaljo. V tekmi za tretje mesto so slovenski košarkarji z 81:57 premagali Grke. V velikem finalu se bosta spopadli reprezentanci Turčije in Španije.

Slovenci in Grki so bili tri četrtine izenačeni, v zadnjih desetih minutah pa so na parketu zagospodarili Slovenci. Zmagali so z 81:57, 20 točk je prispeval najboljši strelec tekme Gregor Glas, 18 jih je dodal Maj Dušanič, 17 pa Rok Nemanič. Najboljši grški strelec je bil Nikolaos Rogkavopoulos s 14 točkami.

Slovenska izbrana vrsta v kategoriji do 18 let je tako osvojila še drugo odličje, leta 2002 so bili Slovenci evropski podprvaki. Takrat sta za slovensko izbrano vrsto v tej kategoriji med drugim igrala tudi Erazem Lorbek in Saša Vujačić.

Slovenski košarkarji do 18 let so v skupinskem delu EP dosegli dva poraza in zmago, kar je zadostovalo za tretje mesto po prvem delu prvenstva. Morali so priznati premoč domačinom Grkom in Francozom, boljši pa so bili od Latvije. V sredo so v osmini finala premagali reprezentanco Nizozemske (79:72), v četrtek pa so bili v četrtfinalu boljši še od Britancev (71:57).

V polfinalu so s 64:72 izgubili obračun s Turki, pa čeprav jim je tri četrtine kazalo odlično. Popustili so v zadnjih desetih minutah tekme.

Fotogalerija polfinalnega obračuna (foto: Vid Ponikvar):

Finale med Španijo in Turčijo bo danes ob 20.15.Evropsko prvenstvo do 18 let:

Slovenska reprezentanca do 18 let:



Dominik Praljak, Rok Nemanič, Alen Malovčič, Žiga Samar, Primož Kmetič, Maj Dušanič, Bine Prepelič, Andrej Stavrov, Mark Babšek Vrečko, Gregor Glas, Luka Ščuka, Klemen Smrekar; trener: Peter Markovinovič