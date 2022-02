Sekulić razkril karte: vrača se Tobey, na seznamu tudi dva novinca

Konec februarja se bo slovenska reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023 dvakrat pomerila s Finsko. Obe tekmi se bosta začeli ob 17.30 po slovenskem času. Reprezentanci se bosta v petek, 25. februarja, naprej pomerili na Finskem, v ponedeljek, 28. februarja, pa bo obračun gostila koprska Bonifika. Varovanci selektorja Aleksandra Sekulića bodo začeli trenirati v ponedeljek, 21. februarja.

Seznam slovenske reprezentance:

Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Jakob Čebašek (Leuven, Belgija), Žiga Dimec (Anwil Wloclavek, Poljska), Zoran Dragić (Cedevita Olimpija), Gregor Glas (Partizan NIS, Srbija), Gregor Hrovat (Élan Béarnais, Francija), Jurij Macura (Krka), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Aleksej Nikolić (Burgos, Španija), Klemen Prepelič (Valencia, Španija), Luka Rupnik (Yalovaspor BK, Turčija), Žiga Samar (Urbas Fuenlabrada, Španija), Luka Ščuka (Cedevita Olimpija) in Mike Tobey (Valencia, Španija).

Slovenija bo v drugi kvalifikacijski cikel vstopila močnejša za Zorana Dragića, ki je uvodni cikel izpustil zaradi klubskih obveznosti, ter Mika Tobeyja in Gregorja Hrovata, ki sta bila odsotna zaradi poškodbe. Selektor Aleksander Sekulić je na seznam znova uvrstil tudi Gregorja Glasa, članski reprezentanci pa bosta prvič priključena Žiga Samar in Luka Ščuka. V primerjavi z lanskim novembrom v reprezentančni zasedbi tokrat ni Alena Hodžića, Jana Kosija, Matica Rebca, Mihe Lapornika, Luke Lapornika in Blaža Habota.

Sekulića in slovensko izbrano vrsto čakata novi dve oviri na poti do SP. Foto: Vid Ponikvar

"Slabi trije meseci so hitro minili in prepričan sem, da se vsi iz reprezentančne zasedbe že veselimo novega druženja. Kvalifikacije za svetovno prvenstvo smo z dvema novembrskima zmagama odlično začeli in naša želja vsekakor je, da tudi na tekmah proti Finski nadaljujemo v enakem stilu. Reprezentanti v klubih igrajo odlično in želim si, da to formo prenesejo tudi na reprezentančni parket. Motiva nikomur ne manjka, in če temu dodamo še tradicionalno dobro vzdušje v ekipi, verjamem, da se lahko kvalitetno pripravimo na nalogi, ki sta pred nami," je pred novo reprezentančno akcijo povedal Sekulić.

Slovenci so evropski del kvalifikacij za nastop na SP začeli z novembrskima zmagama nad Hrvaško ter Švedsko in so vodilna reprezentanca skupine C. Njihovi tokratni tekmeci Finci so novembrski cikel končali z zmago in porazom. Na uvodu so bili poraženi na Švedskem, nato pa pred domačimi navijači ugnali Hrvaško.

