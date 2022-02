Po 51 zdaj 45 točk Dončića, a je zgrešil met za zmago

Dva dni po rekordni tekmi z 51 točkami je Luka Dončić še enkrat stvari vzel v svoje roke in jih dal 45. A tokrat to za zmago ni bilo dovolj. Los Angeles Clippers so Dallas Maverickse v drugem poizkusu le premagali, z 99:97.

Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers so igrali drugič v treh dneh. Edina ekipa, proti kateri je Luka Dončić nastopil v končnici in proti njej dvakrat zapored izpadel, je oslabljena. Kawhi Leonard in Paul George še nista nared, kar je Dallas v petek znal izkoristiti in zmagal s 112:105. Dončić je dosegel rekord kariere, prvič presegel 50 točk in poskrbel za "jugoslovanski" rekord, ki si ga je pred njim lastil Nikola Jokić (50), zvezdnik Denver Nuggets, pri katerem si deli slačilnico s poškodovanim Vlatkom Čančarjem.

Strelski rekord košarkarjev z območja nekdanje Jugoslavije: 51 Luka Dončić (Slo)

50 Nikola Jokić (Srb)

48 Bojan Bogdanović (Hrv)

44 Dražen Petrović (Hrv)

43 Nikola Vučević (ČG)

42 Predrag Stojaković (Srb)

40 Goran Dragić (Slo)

Lukova reakcija po zgrešenem metu za zmago. Foto: Reuters Tudi na sobotni tekmi novinca v postavi Dallasa Američan Spencer Dinwiddie in Latvijec Davis Bertans še nista igrala. Dončić je bil znova izvrsten. Iz igre je sicer metal manj kot 50-odstotno, a dosegel kar 45 točk. Zadel je šest trojk. Imel je še 15 skokov in osem asistenc. A tudi sedem izgubljenih žog, znova pa je dobil tudi tehnično napako. Za drugo zaporedno zmago proti Clippersom pa 45 točk Dončića ni bilo dovolj. Gostje so zmagali z 99:97, a na lestvici zahodne konference za petim Dallasom zaostajajo za pet zmag. Jalen Brunson je dal 22 točk, Randy Bullock 17.

Dončić je dosegel zadnjih 19 točk Dallasa. Skupaj je v zadnji četrtini dal kar 23 točk. Osem sekund do konca je Maverickse popeljal do točke zaostanka. Nato je Reggie Jackson (24 točk) zadel le en proti met in Dallas je imel še dobre tri sekunde za trojko za zmago. Luka je metal skoraj s polovice igrišča in zgrešil.

Luka Dončić je prvi košarkar po Wiltu Chamberlainu (1967), ki je dal na dveh zaporednih točkah proti istemu nasprotniku skupaj več kot 96 točk. Na dveh zaporednih tekmah pa je dal nazadnje več kot 96 točk Stephen Curry (lani aprila 47 in 49).

Dončić je igral kar 39 minut. Na petih od zadnjih sedmih tekem je bil na parketu po več kot 38 minut. Ko so ga vprašali, če bo zdržal tak ritem, je odgovoril: "Seveda. Bom v še boljši formi. Malo več kardia. Ja, to zmorem. Če bom utrujen, bom rekel za menjavo. A zadnje tekme se počutim dobro."

Rekord LeBrona Jamesa

LeBron James je tekmi Los Angeles Lakersov proti Golden State Warriorsom postal najučinkovitejši igralec v ligi NBA po doseženih točkah v rednem delu sezone in končnici. Tekma se je končala z zmago zasedbe iz San Francisca s 117:115. James je presegel doslej rekordni dosežek legendarnega Kareema Abdul-Jabbarja, ki je v bogati karieri zbral 44.149 točk, od tega 38.387 v rednem delu in 5762 v končnici. Novi rekorder James je trenutno pri 44.152 točkah, od tega je v rednem delu dosegel 36.526, v končnici pa 7.657 točk.