Dragić ne bo igral za Spurse, snubcev ima veliko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Goran Dragić in San Antonio Spurs se bosta dogovorila za odkup pogodbe in slovenski košarkar bo lahko za nižji znesek podpisal z drugo ekipo, poroča dobro obveščeni Adrian Wojnarowski.

Dragić je lahko velika okrepitev za ekipo, ki se bo borila za naslov prvaka Foto: Reuters Kot piše na espn.com Adrian Wojnarowski, ki ima zelo dobre vire v klubih lige NBA, se bosta Goran Dragić in San Antonio Spurs v naslednjem tednu dogovorila za tako imenovani odkup pogodbe. Slovenski košarkar zasluži 20 milijonov na sezono. Po tako imenovanem "buyoutu" bo postal prosti košarkar in bo lahko podpisal s katerokoli ekipo za manjši znesek.

ESPN-ovi viri pravijo, da ima Dragić številne snubce. Najresnejša naj bi bila Golden State Warriors in Los Angeles Lakers. A tudi so še Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls in Brooklyn Nets. Od vseh prostih igralcev naj bi največ zanimanja veljalo prav zanj. Čeprav dolgo ni igral, je pridno treniral. V aktualni sezoni lige NBA je za Toronto Raptors odigral vsega pet tekem.

Z izkušnjami pa bi lahko 35-letnik pomagal v borbi za naslov prvaka. Šampionski prstan je tisto, kar si tako zelo ob koncu kariere želi tudi Dragić. To je Goranova 15. sezona čez lužo. V končnici je nazadnje igral z Miami Heat leta 2020 in na 16-ih tekmah v povprečju dosegal po 19 točk na tekmo. Nato ga je žal poškodba stala nastopa v finalu.