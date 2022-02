Dragića ne bo v Dallas, Cuban navedel razloge za Porzingisov odhod

Zadnji dan prestopnega roka v ligi NBA so bili aktivni tudi pri Dallas Mavericks. Vodstvo kluba se je odločilo, da ne bo več računalo na pomoč Kristapsa Porzingisa. Latvijca so poslali v Washington, v nasprotno smer pa sta odšla Spencer Dinwiddie in drugi Latvijec Davis Bertans. In kaj je z morebitnim prihodom Gorana Dragića v Dallas? Iz kluba sporočajo, da so za letos končali kadrovanje.

Športni direktor Mavericks Nico Harrison je izvedel menjavo, ki je odmevala v ligi NBA. Dogovoril se je za prestop Kristapsa Porzingisa v Washington, iz nasprotne strani pa sta prišla branilec Spencer Dinwiddie in stari znanec košarkarske Olimpije Davis Bertans.

Ob tem so morali pri Dallasu odpustiti Mosesa Browna, da so lahko naredili prostor novincema. Hkrati so se pri Mavericks začeli pogovori z Dorianom Finneyjem-Smithom o podaljšanju pogodbe za štiri leta, v katerih bi prejel 55 milijonov dolarjev, saj bo poleti postal prost igralec.

Porzingis se je odzval

Zakaj so se pri Dallasu odpovedali Porzingisu, ki so ga leta 2019 pripeljali kot veliko okrepitev? Kot zunanji opazovalci bi najprej izpostavili njegove poškodbe s kolenom in hrbtom, zaradi katerih je zaigral le na 134 od skupno 209 tekem. Razlaga za širše občinstvo je pri Dallasu nekoliko drugačna. "Mislim, da je Porzingis neverjeten talent, vendar smo potrebovali strelca (Bertans, op. a.) ter nekoga, ki je spreten z žogo (Dinwiddie) in zna kreirati met. To je bila edina možnost, da pridemo do teh dveh košarkarjev, ki ju potrebujemo. Mislim, da bo Porzingis igral bolje v dresu Washingtona," je menjavo komentiral lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban.

Foto: Reuters

Oglasil se je tudi Porzingis: "Od prvega dne so me navijači in mesto Dallas sprejeli z odprtimi rokami. Vedno bom hvaležen. Soigralcem, trenerjem, organizaciji in mestu bi se rad zahvalil, želim jim vse najboljše."

Verjetno se je tudi sam zavedal, da je moral oditi zaradi težav s poškodbami in da ni dovolj velika dodana vrednost za klub, ki si nadvse želi ponoviti leto 2011, ko je osvojil edini naslov prvaka v ligi NBA.

Želeli so narediti boljšo ekipo

Operaciji križnih kolenskih vezi leta 2018 in meniskusa oktobra 2020 sta mu vzeli veliko svežine in ga za dalj časa prikovali ob rob parketa. Navijači Dallasa so ga pogrešali tudi v zadnjih dvanajstih dneh, ker je imel spet nevšečnosti s kolenom.

Lastnik Mark Cuban je pojasnil, zakaj je moral Porzingis oditi. Foto: Guliverimage

Povrhu vsega Dallas sploh ni občutil njegove odsotnosti, saj ima dobro razmerje zmag in porazov. Športni direktor Harrison sicer poškodb ni izpostavil kot ključnih za njegovo menjavo: "Pri tej menjavi je šlo bolj za to, kako bi naredili ekipo boljšo."

Razlog za to, da se je Dallas podal v lov za omenjenima košarkarjema, je treba prav tako iskati v tem, da je Tim Hardaway jr. zaradi operacije stopala odsoten in še lep čas ne bo mogel pomagati ekipi.

Prostora za Dragića za to sezono ni

"Imamo Luko, Jalna Brunsona in Treya Burka, ki znajo praktično edini organizirati napad iz preigravanja. Zdaj smo dobili še Spencerja, kar bo dobrodošlo, da bo Luka kdaj lahko dobil premor. Bertans nam bo dal širino, ker zna zadeti od daleč. In to bodo lahko Luka, Trey, Brunson in Spencer izkoristili," pravi Cuban.

Goran Dragić za zdaj ostaja član San Antonio Spurs, kamor so ga poslali Toronto Raptors. Foto: Guliverimage

Na zadnji dan prestopnega roka je bil v kombinaciji z Dallasom tudi Goran Dragić, ki ga je Toronto poslal v San Antonio, vendar se odkup njegove pogodbe še ni zgodil. Tudi če se bo, ga v tej sezoni ne bomo videli kot soigralca Luke Dončića, saj je športni direktor Harrison dal vedeti, da je Dallas končal kadrovanje.