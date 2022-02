Tišina v primeru Gorana Dragića

Za zdaj je jasno le to, da ima Goran Dragić od četrtka novega delodajalca. Toronto Raptors se je s San Antonio Spurs dogovoril o prestopu slovenskega košarkarja, v zraku pa je vprašanje, ali bo dejansko tudi oblekel dres teksaškega moštva. Govori se o odkupu njegove pogodbe, vendar je za zdaj to še negotovo.

Saga Gorana Dragića v tej sezoni še zdaleč ni končana. Zgodba v Torontu mu ni bila pisana na kožo, zato se je novembra odločil, da se zaradi osebnih razlogov umakne. Podal se je v Miami, kjer je treniral individualno, in čakal.

Čaka še zdaj, čeprav se je na zadnji dan prestopnega roka zgodil zasuk v njegovi karieri. Toronto Raptors so se dogovorili za menjavo s San Antonio Spurs. Kanadčani so Dragića poslali v Teksas in dodali dva izbora v prvem krogu nabora za leto 2022. V nasprotno smer sta odpotovala Thad Young in Drew Eubanks, Raptors pa so dobili še možnost izbora v drugem krogu letošnjega nabora.

Takoj po objavi četrtkove novice so se začela pojavljati namigovanja, kje bo Gogi dejansko nadaljeval kariero. Govori se namreč o odkupu njegove pogodbe, nato pa bi imel otrok Kosez možnost okrepiti kakšen drug klub, ki bi bil po njegovem okusu. V prvi vrsti so se omenjali Dallas Mavericks. Dragić je že lani poleti izpostavil, da bi rad združil moči z rojakom Luko Dončićem, s katerim sta Slovenijo popeljala do zlate medalje na evropskem prvenstvu leta 2017.

Koliko časa bo še vladala negotovost?

Ko so pri Mavericks naredili menjavo in v Washington presenetljivo poslali Kristapsa Porzingisa, dobili pa branilca Spencerja Dinwiddieja in Davisa Bertansa, se je prostor za Dragićev prihod v Dallas zožil. Ekipa je zdaj zapolnjena, športni direktor Nico Harrison pa je prav tako izpostavil, da klub po tej menjavi ne bo podpisoval pogodb z igralci, ki se bodo s svojimi delodajalci dogovorili za odkup pogodbe.

In kam bi Dragić sploh lahko odšel? V igri naj bi bili Chicago Bulls, Milwaukee Bucks in Los Angeles Clippers.

Kje bo kariero nadaljeval Dragić? Foto: Guliverimage

Če pri Dragiću še vedno tli želja po osvojitvi naslova, bi bilo zanj najbolj smiselno, da se poda k aktualnim prvakom Bucks, čeprav so tudi Bulls letos vroči in so sestavili kakovostno moštvo za najvišje domete. Pri Clippers medtem čakajo, kaj bo z osrednjima zvezdnikoma Kawhijem Leonardom (rehabilitacija po operaciji križne kolenske vezi) in Paulom Georgeom (težave s komolcem), zato je težko pričakovati, da se bodo v tej sezoni potegovali za naslov prvaka lige NBA.

Nadaljevanje dogajanja, povezano z Gogijem, lahko pričakujemo čez dan, ko se bo začela prebujati Amerika. Na družbenih omrežjih se po menjavi še ni oglasil, ni pa pričakovati, da bo dejansko nosil dres kluba, ki ga je leta 2008 izbral na naboru, a takoj poslal k ekipi Phoenix Suns.