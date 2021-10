Navijači Dallasa si želijo, da bi košarkarji Mavericks v novi sezoni napredovali in stopili višje od prvega kroga končnice, kjer so se zaustavili zadnji dve leti. Prav tako jih zanima, ali bo Kristaps Porzingis vendarle naredil korak k boljšim igram in kakšno bo sodelovanje z osrednjim zvezdnikom Luko Dončićem.

"Mislim, da je to bolj, kar so mediji naredili nama," je Dončić spregovoril o razmerju z Latvijcem in dodal: "Ne midva, mediji so tako videli. Midva se dobro razumeva."

Slovenski košarkarski virtuoz bo vstopil v četrto sezono in je po mnenju stroke eden od osrednjih favoritov za naziv najkoristnejšega košarkarja rednega dela sezone (MVP). "Še vedno nisem ničesar osvojil, zato imam pred seboj še dolgo pot. Je pa lepo slišati vsa ta imena ob tvojem. Vsi so izjemni košarkarji," poudarja košarkar s številko 77 na hrbtu, ki je ob Kevinu Durantu in Giannisu Antetokounmpu v očeh stroke najresnejši kandidat za laskavo lovoriko.

"Obramba je ključ"

Dončića bolj kot naziv najboljšega posameznega zanima ekipni uspeh. Da bi čim dlje prišel v izločilnih bojih, osrednji cilj pa je šampionski prstan. Ob pogledu na igralski kader za to sezono ni videti, da bi Dallasu lahko že uspel tovrstni podvig, moral bo počakati, da se bo moštvo tako izpopolnilo, da bodo ta pričakovanja tudi realna.

Mark Cuban bi se rad tudi z Luko Dončićem veselil naslova prvaka lige NBA. Foto: Guliverimage

So pa Mavericks pod vodstvom novega trenerja Jasona Kidda v pripravljalnem obdobju postavili dobre temelje. Dobili so vse štiri obračune, kar je spodbudno, poudarja Dončić: "Pokazali smo, da znamo igrati tudi v obrambi. Mislim, da igramo odlično, žoga kroži. V obrambnih nalogah smo boljši kot lani. Mislim, da je to naš ključ."

Kiddova želja je, da bi naveza Dončić-Porzingis odlično sodelovala, zato je na pripravljalnih tekmah veliko govoril z njima, ko sta bila na klopi in v času minut odmora. Prav tako smo lahko opazili, da je prav Dončić kot prvi skočil s klopi in pomagal Porzingisu, ki je padel na tekmi proti Charlotte Hornets, kar je dodaten znak, da slovensko-latvijska naveza dobro deluje.

"Porzingis je na boljšem mestu, zlasti psihično"

"Oba se igrata to igro. Oba se zabavata. Oba sta umetnika na parketu. To je zelo, zelo dobro. Odkar sem tu, ne vidim prav nobene težave. Vedno ju vidim, kako se pogovarjata," je poudaril prvi mož stroke pri Dallasu, ki je nasledil Ricka Carlisla, Dončić pa je o Porzingisu pristavil: "Mislim, da je zdaj na boljšem mestu, zlasti psihično, kar lahko vidite na igrišču. Vsi lahko vidijo, da igra veliko bolje."

Foto: Guliverimage Oba imata isti cilj v ligi NBA. Osvojiti prvenstvo. Dončić se zaveda, da bodo morali biti vključeni v igro za višji domet tudi preostali košarkarji. Lani je bil na primer v vsej ligi drugi košarkar z največ posesti žoge v svojih rokah. Kar 35 odstotkov Dallasovih akcij je šlo prek njega.

Centrsko mesto v prvi peterki Dwightu Powellu

Nad njegovim delom in odnosom je navdušen trener Kidd, ki se veseli začetka nove sezone: "Stvari, ki jih počne na tekmah in treningih, so zelo impresivne. Všeč mi je njegov tempo. Želel bi si, da bi imel sam takšnega, ko sem igral. Moja naloga in naloga pomočnikov je, da jim pomagamo izpolniti zastavljene cilje. Ne le na posamični, ampak tudi na ekipni ravni. Naš cilj je naslov prvaka."

Največja nevarnost za tekmečevo obrambo bodo Porzingis, Hardaway jr. in Dončić. Foto: Guliverimage

Dallas bo prvo tekmo odigral v noči na petek, ko bo nasproti stala zasedba Atlanta Hawks. Trener Kidd, ki je z Mavericks leta 2011 osvojil naslov prvaka, ima zdaj razrešeno tudi zadnjo dilemo o udarni peterki. Dončića, Porzingisa in Tima Hardawaya jr. je vprašal, koga bi imeli radi v začetni peterki na centrskem položaju. "Vsi so rekli DP (Dwight Powell, op. a.)," je še dejal glavni trener Mavericks.