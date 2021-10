Luka Dončić pokazal veliko srce in bolne otroke presenetil z lepo gesto

Zadovoljstvo na obrazu bolnih otrok, ki so od Luka Dončića prejeli superge, pulover, nogavice, pismo in podpisano fotografijo, je povedalo vse. Z lepo gesto jim je narisal nasmeh na obrazu, da so lahko za nekaj trenutkov pozabili na težave, s katerimi se borijo.

Luka Dončić je pred odhodom v pripravljalni kamp v Dallasu treniral pri Iliriji, kjer je trener njegove oče Saša. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Jordank pa niso dobili le bolni otroci, temveč pred časom tudi košarkarji Nutrisport Ilirije, s katerimi je Luka pod nadzorom očeta Saše treniral in vzdrževal stik z žogo, preden se je odpravil na klubske priprave v Dallas.

Heartwarming idea from @luka7doncic.



Luka surprised 80 patients at Children’s Health today with a pair of Jordans, a Jordan drawstring bag, hoodie and socks, a letter and signed photo & pizza with pepperoni designed in 77s.



Sweet pics (via Children’s Health) of some reactions. pic.twitter.com/8NgaKmKSJZ