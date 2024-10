Prva zmaga Ilirije v regionalni ligi

Košarkarji Ilirije so v drugem krogu lige Aba 2, ki poteka po novem sistemu, zabeležili svojo prvo zmago. V Šibeniku so slavili s 95:61.

Ljubljančani so zanesljivo prišli do prvih točk. Vprašanje zmagovalca so rešili že po prvih dvajsetih minutah, v katerih so si nabrali 18 točk prednosti. Najboljši strelci Ilirije so bili Anej Orel z 23 točkami, Tadej Ferme s 16, Tim Tomažič s 14 ter Mark Padjen in Luka Kureš, ki sta jih dosegla po 12.

Ilirija je eden od dveh slovenskih predstavnikov v drugem regionalnem tekmovanju, ki v novi sezoni poteka po spremenjenem sistemu. Ekipe so razdeljene v štiričlanske skupine, najboljši dve iz vsake pa se bodo uvrstile v Top 8, kjer jih čaka šest novih tekem. Šele nato sledita polfinala na dve zmagi.

Kansai Helios je po dveh krogih še neporažen. V tretjem krogu naslednji teden bodo Domžalčani gostovali v Skopju pri ekipi MZT, Ilirija pa bo gostila Zlatibor.