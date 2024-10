Dallas tudi na drugem testu brez Dončića poražen, pripravljalni debi Thompsona

Potem ko so košarkarji Dallas Mavericks, lanski finalisti severnoameriške lige NBA izgubili uvodno pripravljalno tekmo proti Memphis Grizzlies (116:121), so v domači dvorani American Airlines Center klonili tudi proti Utah Jazz s 102:107. Prvi zvezdnik Dallasa Luka Dončić zaradi poškodbe mečne mišice še ni stopil na parket.

Medtem ko so uvodno pripravljalno tekmo Dallasa izpustili vsi zvezdniki, poleg poškodovanega Dončića sta počivala tudi Kyrie Irving in novinec Klay Thompson, so tokrat večinoma vsi zaigrali. Vendar Dallasu tudi to ni prineslo prve zmage.

Prvi strelec domače ekipe je bil Daniel Gafford, ki je v 18 minutah na parketu dosegel 15 točk, po 12 sta jih prispevala Jaden Hardy in Irving, Thompson je dodal deset točk, kolikor sta jih pri Dallasu zbrala še Olivier-Maxence Prosper in Spencer Dinwiddie.

Pri gostih iz Salt Lake Cityja, pri katerih se je na začetku tretje četrtine poškodoval Keyonte George, se je s 26 najbolj izkazal Finec Lauri Markkanen.

Še dva testa, začetek sezone 24. oktobra

Naslednja pripravljalna tekma Dallas čaka 14. oktobra, ko bo gostoval v Kaliforniji pri Los Angeles Clippers, 17. oktobra bo gostil Milwaukee Bucks, sezono lige NBA pa bo odprl 24. oktobra proti San Antonio Spurs.