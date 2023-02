Pred novim evropskim izzivom opozarjajo na eno stvar

"Predvsem se moramo vrniti na boljše tire in dobiti samozavest," pred novo tekmo Cedevite Olimpije v Eurocupu poudarja strateg Jurica Golemac. Ljubljanska ekipa se bo v 13. krogu evropskega tekmovanja danes v Stožicah pomerila z Umano Reyer Venezio (20.00) in lovila šele svojo tretjo zmago v tem tekmovanju. Na samozavest je pred srečanjem opozoril tudi Marko Jeremić.

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo danes poskušali prekiniti niz štirih zaporednih porazov in doseči svojo tretjo zmago v evropskem pokalu. Ljubljančanom v tej sezoni v evropskih tekmovanjih igra nikakor ne steče, ob tem pa so si na svojem računu nabrali že deset porazov. Ljubljanski košarkarji kljub temu še niso izgubili upanja in možnosti v boju za mesto v končnici evropskega pokala, na zadnji domači tekmi pred tekmovalnim premorom pa potrebujejo zmago, s katero bi prekinili niz treh neuspehov v tekmovanju.

Ob tem se ljubljanska ekipa na obračun z italijansko zasedbo podaja s slabo popotnico tudi iz lige ABA, saj je Cedevita Olimpija v nedeljo pokazala eno od skromnejših predstav v sezoni, Budućnost je bila vso tekmo boljši nasprotnik, na koncu pa dosegla več kot zanesljivo zmago z 80:56 in s tem še dodala sol na rane slovenskih prvakov.

"Predvsem se moramo vrniti na boljše tire in dobiti samozavest," pravi Golemac. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Pred nami je obračun z beneško Umano Reyer. Gre za odlično in zelo izkušeno ekipo, sestavljeno iz zelo dobrih domačih igralcev in izkušenih tujcev. Mi moramo odigrati bolje kot na zadnji tekmi, pokazati moramo intenziteto in energijo. Predvsem se moramo vrniti na boljše tire in dobiti samozavest," je pred dvobojem z Benečani v stoženski dvorani povedal glavni trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Marko Jeremić Foto: Grega Valančič/Sportida

V evropskem pokalu so beneški košarkarji po 12 odigranih srečanjih pri sedmih zmagah in petih porazih. Na treh tekmah v novem koledarskem letu 2023 je Venezia premagala Ratiopharm Ulm in nazadnje U-BT Cluj, vmes pa so italijanski košarkarji doživeli poraz proti JL Bourgu (79:86). V 12. kolu je v Benetkah gostoval romunski Cluj, domačini pa so slavili zmago z rezultatom 95:90. Na prvem medsebojnem obračunu Venezie in Cedevite Olimpije v Benetkah je semafor po 40 minutah dvoboja kazal 76:68 v korist domačinov.

"Pred nami je težka tekma proti zelo izkušenim tekmecem. Ne glede na to, da so naše možnosti za preboj v končnico evropskega pokala majhne, je naša naloga, da se tekmecu zoperstavimo po svojih najboljših močeh, odigramo dobro tekmo in pokažemo, da zadnja tekma v regionalni ligi ni naš pravi obraz. Igrati moramo samozavestno in znova ujeti dober ritem v igri," je pred srečanjem povedal Marko Jeremić.

