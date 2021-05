Ljubljančani zmago oddaljeni od državnega naslova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v finalu povedli z 2:0 v zmagah.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v finalu povedli z 2:0 v zmagah. Foto: Vid Ponikvar

Košarkarji Cedevite Olimpije so na drugi tekmi finala lige Nova KBM premagali Krko s 75:64 (16:14, 36:27, 53:45).

Košarkarje Cedevite Olimpije le še ena zmaga loči od osemnajstega naslova državnega prvaka. Lovoriko lahko dvignejo že v nedeljo, ko se bo tretja tekma finala lige Nova KBM v Stožicah začela ob 17.30. Ljubljančani so danes v Novem mestu slavili s 75:64.

Druga tekma je bila neprimerno bolj izenačena kot prva v sredo v Ljubljani, ki jo je Cedevita Olimpija dobila kar z 52 točkami razlike. Gostje so odpor domačih strli šele v zadnjih desetih minutah.

To je deseti finale med najboljšima slovenskima ekipama. Olimpija je dobile tri, Novomeščani pa šest. Le uvodna dva finala 2001 in 2002 sta se končala s 3:0.

Krka je bila v vodstvu večino prvega polčasa. Preobrat se je zgodil, ko je moral zaradi energičnega protestiranja nad sodniško odločitvijo igrišče zapustiti domači strateg Dalibor Damjanović. Cedevita Olimpija je po nizu prostih metov odšla na veliki odmor z devetimi točkami naskoka.

Foto: Vid Ponikvar

Prednost se je v nadaljevanju hitro stopila, a sledil je nov udarec za Krko. Njihov kapetan Luka Lapornik je dobil četrto osebno napako in odšel na klop.

Kljub temu so bili Novomeščani vse do zadnjih minutah v igri za zmago. V 34. minuti so se po dveh zaporednih trojkah Nejca Bariča (15 točk) približali na 58:54, tri minute pred koncem tekme pa je razlika še vedno znašala zgolj pet točk (69:64).

V zaključku je Cedevita Olimpija uveljavila kakovost in izkušnje pod obročema ter z uspešnimi potezami Mikaela Hopkinsa (18 točk, 6 skokov, met 7:9) ter Kendricka Perry (15 točk) tekmo mirno pripeljala do konca.

Krka : Cedevita Olimpija 64:75 (14:16, 27:36, 45:53) Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 300, sodniki: D. Javor (Ljubljana), Majkič (Hrastnik), Španič (Postojna).

* Krka: Stipčević 10 (1:1), Vrabac 8 (2:2), Barič 15 (1:4), Kosi 6 (2:2), Škifić 11 (2:2), Lapornik 8, Rebec 3, Vučetić 2, Milovanović 1 (1:2).

* Cedevita Olimpija: Perry 15 (6:6), Hopkins 18 (3:5), Murić 4 (1:2), Blažič 8 (6:6), Brown 3 (0:1), Hodžić 6, Jones 7 (1:2), Dimec 3 (3:4), Marinković 4, Rupnik 7 (2:2).

* Prosti meti: Krka 9:13, Cedevita Olimpija 22:28.

* Met za tri točke: Krka 11:35 (Barič 4, Stipčević 3, Lapornik 2, Škifić, Rebec), Cedevita Olimpija 7:27 (Hodžić 2, Rupnik, Murić, Hopkins, Perry).

* Osebne napake: Krka 27, Cedevita Olimpija 22.

* Pet osebnih: /.

