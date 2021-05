Cedevita Olimpija še korak bližje naslovu prvaka

Košarkarji Cedevite Olimpije so po uvodni visoki zmagi v finalu državnega prvenstva Krko premagali tudi na drugi tekmi (75:64) in si zagotovili dve zaključni žogi za prvaka. Prvo lahko izkoristijo že v nedeljo na domačem parketu.

Tudi drugi finalni obračun za košarkarskega prvaka je pripadel Cedeviti Olimpiji. Potem ko so Ljubljančani na domačem terenu slavili za kar 52 točk (97:45), se je v Novem mestu odvil vendarle bolj enakovreden boj.

Zmaji so v uvodni tretjini povedli za +7, a so jih gostitelji ujeli in v začetku drugega dela povedli za štiri (22:18), do polčasa je Olimpija znova ušla in v tretjo četrtino stopila s skoraj dvomestno prednostjo. Krka se je v nadaljevanju uspela približati na štiri točke, a gostje vodstva niso več izpustili iz rok. Z zmago (75:64) so si priigrali dve zaključni žogi za prvaka. Prvo lahko izkoristijo v nedeljo.

Najbolj razpoložen pri Novomeščanih je bil s 15 točkami Nejc Barič, pri Ljubljančanih jih je Mikael Hopkins dosegel 18, Kendrick Perry pa 15.

To je deseti finale Olimpije in Krke, šestkrat so bili uspešni zmaji, trikrat Krka.