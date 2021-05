Edo Murić: Bolečina, jeza, razočaranje

Če bi košarkarji novomeške Krke v prvi tekmi finala državnega prvenstva podvojili število doseženih točk, bi bilo to krepko premalo za zmago nad Cedevito Olimpijo. Ta podatek po ljubljanski zmagi z rezultatom 97:45 dovolj zgovorno priča o sredinem razmerju moči v Stožicah. Pa tudi o predzgodbi. O tem, da so gostje v tekmo vstopili po bolj zgoščenem tekmovalnem urniku, kadrovsko oslabljeni in s preseženimi cilji (obstanek v ligi ABA, uvrstitev v finale DP, zmaga v pokalu), gostitelji pa ranjeni po porazu v polfinalu pokala in predvsem s statusom ekipe, ki je letos pokazala veliko, a vselej padla na zadnjem izpitu. Ne le v boju za prvo domačo lovoriko, temveč tako v ligi ABA, kjer se združenemu klubu ni uspelo uvrstiti v polfinale, pred tem pa je bila zagrebška Cedevita kar šestkrat zapored med četverico, kot tudi v EuroCupu, kjer so Zmaji z uvrstitvijo v top 16 izpolnili zastavljeni cilj, a so imeli na dosegu roke tudi četrtfinale.

"Letos so nam tekme, ki so odločale o napredovanju, res prinesle veliko bolečine. V nas se je nabralo veliko jeze in razočaranja. Finale DP je za nas zadnji vlak, ki omogoča, da v tej sezoni nekaj osvojimo. V prvi tekmi smo pokazali. A v sebi imamo še dovolj jeze. 'Trgali' bomo do konca. Visoka zmaga v Stožicah nas ne bo uspavala. Razlika ni pomembna, skupni rezultat je zdaj 1:0. Pot do 3:0 je še dolga. Vodi tudi skozi Novo mesto, kjer nobeni ekipi iz regije v tej sezoni ni bilo lahko. Tudi nam ne bo. Nismo tako neumni, da bi pričakovali težko delo. Druga tekma se bo začela z rezultatom 0:0 in ne s plus 50 za nas," pravi izkušeni Edo Murić, ki naskakuje prvi naslov slovenskega prvaka z Olimpijo. Pred tem je bil štirikrat prvak prav s Krko.

Drugo dejanje finala v petek, tretje v nedeljo Foto: Vid Ponikvar Ko se je ob predajanju mikrofona pred sedmo sliko zapletel v krajši pogovor z novomeškim trenerjem Daliborjem Damjanovićem, ga je povprašal tudi o zdravstvenem stanju Jureta Škifića. "Upam, da bo v petek igral. Iskreno. Da ne bo potem izgovorov. Pripeljite še tri igralce," se je pošalil Murić. Damjanoviću tokrat ni bilo do smeha. "Olimpija je napadala našo izčrpanost. Uspelo jim je. Takšne razlike, iskreno, nisem pričakoval," razmišlja trener Krke, ki je prikimal oceni o pomembnosti psihološke priprave na drugo dejanje finala. "Fantje morajo pokazati značaj. Utrujenost je dejstvo. Ne bo pa izgovor. V Novem mestu bomo zanesljivo pokazali drugačen obraz. Tudi nosilci, ki so malce počivali, bodo prispevali več," je pristavil ob odhodu iz Ljubljane.

Mathiang ostaja v zmajevem gnezdu

Iz Cedevite Olimpije so medtem sporočili, da bo nesrečni sudansko-avstralski center Mangok Mathiang, ki je poleti okrepil moštvo, a kmalu zatem staknil hudo poškodbo noge in zaradi tega sezono "pretopil" v rehabilitacijo, ostal v Ljubljani. V prihodnji sezoni naj bi bil pomemben član moštva tako na jadranski kot evropski fronti. "Dogovorili smo se za podaljšanje sodelovanja. Mathiang bo v Ljubljani ostal še vsaj do konca sezone 2021/22," sporočajo iz Stožic.



Da bo Krka v petek v dvorani Leona Štuklja poskušala očistiti madež visokega ljubljanskega poraza, opozarja tudi trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac, ki je v sredo vztrajal pri visokem ritmu z nosilci, na koncu pa zadovoljno ugotavljal, da se je tudi peterka rezervistov v zadnji četrtini podpisala pod rezultat 22:4. "Serije še ni konec. Niti približno. Pomembno pa je, da takšen pristop ohranimo. Ta je izviral predvsem iz jeze po porazu v polfinalu pokala. To mentaliteto je treba zadržati. Krka bo namreč boljša. V prvi tekmi je bila mentalno izpraznjena. Zdaj bo poskušala dokazati, da sredina tekma ni bila realna," je dejal zadnji trenerski državni prvak. Leta 2019 s Primorsko. Zdaj želi lovoriko še s Cedevito Olimpijo.

Da bo Krka v petek v dvorani Leona Štuklja poskušala očistiti madež visokega ljubljanskega poraza, opozarja tudi trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac, ki je v sredo vztrajal pri visokem ritmu z nosilci, na koncu pa zadovoljno ugotavljal, da se je tudi peterka rezervistov v zadnji četrtini podpisala pod rezultat 22:4. "Serije še ni konec. Niti približno. Pomembno pa je, da takšen pristop ohranimo. Ta je izviral predvsem iz jeze po porazu v polfinalu pokala. To mentaliteto je treba zadržati. Krka bo namreč boljša. V prvi tekmi je bila mentalno izpraznjena. Zdaj bo poskušala dokazati, da sredina tekma ni bila realna," je dejal zadnji trenerski državni prvak. Leta 2019 s Primorsko. Zdaj želi lovoriko še s Cedevito Olimpijo.

V sredo so bili Ljubljančani boljši na vseh položajih, na vseh ravneh. Močnejši v skoku, aktivnejši pri podajah in posledični širitvi napadalnih rešitev, izrazitejši v ritmu in tudi občutno bolj natančni v strelski realizaciji. Toda revanša sledi že v petek ob 16.00 v Novem mestu, kjer si sicer ta teden prizadevajo pridobiti tudi nogometnega prvoligaša. "Olimpija je bila čvrsta, maksimalno osredotočena. Mi nismo našli pravega odgovora. Takšen pristop se ne bi smel zgoditi. A to je finale. Izgovorov ne sme biti. To bomo poskušali pokazati v Novem mestu. Obljubljam lahko naš maksimum," pravi srbski center v novomeški ekipi Vasilije Vučetić, ki je del kariere igral tudi v dresu Olimpije.