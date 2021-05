Mulaomerović v Cedeviti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

O naslovu hrvaškega košarkarskega prvaka te dni odločata velika dalmatinska tekmeca Zadar in Split. Pri Ciboni si medtem ližejo rane po polfinalnem porazu in načrtujejo prihodnost. Na drugem delu Zagreba pa proti novi sezoni pogledujejo tudi pri Cedeviti.

Po nastanku Cedevite Olimpije je namreč kot hrvaški naslednik nekdanjega prvaka bazo mladih košarkarjev prevzela novonastala Cedevita junior. Ta si je letos izborila preboj v elitno hrvaško ligo. Tam pa jo bo vodil Damir Mulaomerović, ki je kot igralec pečat pustil tudi pri Cibonu, Realu, Panathinaikosu in Anadolu Efesu, kot trener pa je vodil Slobodo Dito, Cibono, Prištino in reprezentanci BiH in Kosova. Na klopi Cedevite junir bo nasledil Marka Trninića.