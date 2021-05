Brez njih bi bili stavničarji brez zaslužka

Krka in Cedevita Olimpija, ki sta skupaj osvojili kar 25 od skupno 30 naslovov slovenskega prvaka, znova odločata o najboljši košarkarski zasedbi v državi. V vlogi favorita so tokrat Ljubljančani, ki pa so se pred dnevi v lovu na pokalno lovoriko opekli prav proti Novomeščanom.

V tednu, ki bo ponudil tako prvaka v evroligi kot tudi v ligi ABA, se začenja finale slovenskega prvenstva. Da bi tudi pri nas prvaka dobili že v tem tednu, bi se finalna serija morala končati po treh tekmah, torej z metlo. To se je v zgodovini slovenskih državnih prvenstev sicer zgodilo že devetkrat, nazadnje prav v zadnji izvedbi, v sezoni 2018/19, ko je z rezultatom 3:0 nad Olimpijo zmago slavila Koper Primorska.

Izpraznjeni prestol po propadu primorskega kluba naskakujeta Cedevita Olimpija in novomeška Krka, ki sta se pomerili že na nedavnem zaključnem turnirju pokalnega tekmovanja. Dolenjci so tedaj v polfinalu presenetili zmaje in se nato s finalno zmago nad Šentjurjem dokopali do prve lovorike v sezoni.

V finalu DP jih vendarle čaka težje delo, saj bi za osmi naslov državnega prvaka, prvega po letu 2014, morali ljubljanskega tekmeca premagati trikrat. Novo novomeško zmagoslavje bi bilo torej, predvsem zaradi razmerja moči obeh igralskih kadrov, precej večje presenečenje kot pa pokalni uspeh.

Trener Krke Dalibor Damjanović v nedeljo do pokalne lovorike. Kaj pa DP? Foto: Sportida

Motiv za igralce, zaslužek za stvaničarje

"Pokalni poraz je za nas dober alarm. V zadnjem mesecu smo namreč zmagovali na tekmah, ki niso imele pravega adrenalinskega naboja in niso odločale. Tudi Krko smo petkrat premagali. Igralce je težko prepričati o tem, da je vsaka tekma poglavje zase. Ne igra ime, ne igra denar. Igrajo igralci," pred finalom razmišlja trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac, ki je letos z roba igrišča videl že kar nekaj dramatičnih končnic in porazov svojih varovancev na tekmah s Hamletovim vprašanjem "biti ali ne biti".

Ljubljanski trener priznava, da je iz teh porazov potegnil kar nekaj sklepov. "O tem se veliko pogovarjamo. A takšni porazi se dogajajo. To je šport. Nihče namenoma ne izgublja žog. To tudi ni tragedija. Se dogaja. Če se ne bi, stavničarji ne bi imeli zaslužka," se je pošalil Golemac in dodal: "Takšne poraze moramo obrniti sebi v prid. Še bolj nas morajo motivirati. Poleg tega pa se zavedamo Krkine kakovosti."

Novomeško košarko Golemac označuje za sodobno in disciplinirano. "V tekmo bo treba vložiti veliko energije. Po pokalnem porazu se moramo dvigniti in sezono končati z lovoriko," pravi strateg ljubljanske zasedbe, ki je letos izpolnila evropski cilj (uvrstitev v top 16), za njim pa je že zaostala tako v ligi ABA kot v prvem od dveh državnih tekmovanj.

Jurica Golemac je bil kot trener zadnji državni prvak – s Primorsko. Zdaj že dobro leto vodi Cedevito Olimpijo. Foto: Sportida

Pohvalil Olimpijo in povedal preveč

Olimpiji je vlogo favorita na novinarski konferenci pred finalom brez omahovanja pripisal tudi trener Krke Dalibor Damjanović. Ob tem je pohvalil ljubljanske predstave v jadranski ligi in EuroCupu, poudaril, da preboj ne pride čez noč ali v eni sezoni, ob hvalnicah na račun tekmeca pa se je dotaknil tudi okužb s koronavirusom in povedal tisto, česar Ljubljančani niso uradno nikoli razkrili.

"Jaka Blažič je nizal izjemne predstave, nato je prišla okužba. Ljudje pač težko razumejo, da se po bolezni težko takoj vrne na najvišjo raven," je ime enega od okuženih zmajev v tej sezoni nehote razkril Krkin strateg.

"Upam na dolgo serijo. Jasno, če si v finalu, ne igraš. Poskušaš ga osvojiti. Zato se v finale podajamo s pozitivno miselnostjo. Veselimo se tudi igranja pred navijači, ki se vračajo v dvorano. Želimo upravičiti status finalista," pravi Damjanović, ki je trenersko taktirko novomeške ekipe prevzel sredi marca ter po odhodu Vladimirja Anzulovića Krko obdržal v ligi ABA in jo v nedeljo popeljal do pokalne lovorike.

Jaka Blažič in Luka Lapornik: dva kapetana, en pokal Foto: MaPa

Blažič ali Lapornik?

Finalna serija bi se po najkrajšem scenariju lahko končala že v nedeljo, skrajni rok pa je 3. junij. Takrat bo pokal za naslov državnega prvaka že v rokah enega od dveh kapetanov. Bo to Jaka Blažič v dresu Cedevite Olimpije ali pa Luka Lapornik, ki nosi kapetanski trak Krke?

"Igrati finale je nekaj posebnega. Igralci za takšne trenutke treniramo. Zavedamo se, da nas ne čaka lahko delo. Krka je proti koncu sezone ujela ritem. V ekipi se je vzpostavila kemija, ki deluje. To se na terenu vidi. Tekmec ima zato zanesljivo naše spoštovanje," razmišlja Blažič.

"Čeprav se po dolgi sezoni že pozna utrujenost, verjamem, da bomo iztisnili vse atome moči za ta zaključek. Olimpija je favorit. Že zaradi igralskega kadra in proračuna. A to bodo morali pokazati tudi na terenu," mu je odgovoril občasni reprezentančni soigralec, zdaj pa klubski tekmec Lapornik.

Finale državnega prvenstva Prva tekma: sreda, 26. 5.

20.30 Cedevita Olimpija – Krka



Druga tekma: petek, 21. 5.

16.00 Krka – Cedevita Olimpija



Tretja tekma: nedelja, 30. 5.

17.30 Cedevita Olimpija – Krka



Morebitna četrta tekma: torek, 1. 6.

20.30 Krka – Cedevita Olimpija



Morebitna peta tekma: četrtek 3. 6.

20.30 Cedevita Olimpija - Krka