Začenja se boj za finale

Danes se na Kodeljevem začenja prvi vrhunec klubske košarke v Sloveniji. Na sporedu bosta polfinalni tekmi pokala Spar. Ob 17.30 se bosta pomerili Krka in Rogaška, ob 20.30 pa sledi dvoboj Cedevita Olimpija – Kansai Helios.

Prvič do zdaj bodo zaključki vseh pokalnih tekmovanj potekali v isti dvorani. Poleg članskih polfinalov bosta danes na Kodeljevem še tekmi za tretje mesto v mini pokalu za dekleta in mini pokalu Spar.

V petek sledijo finali, ob 12. uri se bodo predstavila dekleta Cinkarne Celje in Vipave, ob 14.30 pa fantje ECE Triglava in Maribora. Popoldan sledita članska finala. Najprej Akson Ilirije in Cinkarne Celje (17.30), nato pa ob 20.30 še zmagovalca današnjih polfinalov.

Favoriti v moški konkurenci so z naskokom košarkarji Cedevite Olimpije in Cinkarne Celje. Ljubljančani se bodo potegovali za 23. naslov in tretjega v nizu.

Pokal Spar, polfinale

Četrtek, 15. februar: