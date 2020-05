Olimpija bo prevetrila svoje vrste

Po sredini skupščini in pričakovanem netekmovalnem zaključku lige ABA zdaj pri Cedeviti Olimpiji čakajo na odločitev o evropski vozovnici za prihodnjo sezono. V Stožicah odkrito računajo na mesto v EuroCupu. Uradno vabilo naj bi sicer prejeli šele v drugi polovici junija, a zdi se, da bodo iz jadranskega bazena v Evropo potovali Crvena zvezda (evroliga) ter Partizan, Budućnost, Mornar in Olimpija (EuroCup). Z mislijo na evropsko sezono so se Ljubljančani že lotili tudi sestavljanja igralskega kadra.

Novi trije odhodi

Prav danes so iz ljubljanskega kluba vendarle sporočili, da so se razšli s še tremi dosedanjimi člani. Po manj kot letu "po dogovoru o sporazumni prekinitvi pogodbe zapuščajo Mirko Mulalić, Saša Zagorac in Martin Krampelj". Medtem ko je bil prvi še deležen omembe vrednega odmerka minut, pa sta bila druga dva večinoma prikovana na klop za rezervne košarkarje. Že pred omenjeno trojico so iz zmajevega gnezda poleteli Filip Krušlin, Andrija Stipanović, Maik Zirbes, Dominic Artis in Domen Bratož. V kratkem bo brez veljavne pogodbe tudi Codi Miller-McIntyre, s katerim pa namerava klubsko vodstvo opraviti dodatne pogovore za morebitno podaljšanje sodelovanja.

Alen Hodžić na pragu Stožic. Foto: Sportida

Na ljubljanskem pragu Dimec in Hodžić

Precej manj gneče je trenutno na vhodnih vratih. Do danes so v klubu potrdili eno okrepitev, za nameček zelo odmevno. Član Olimpije je namreč pretekli teden postal 27-letni Američan Kendrick Perry, ki je v nedavno končani sezoni igral za Mego. Povsem realno pa je, da bosta njegova nova soigralca v kratkem postala tudi reprezentanta iz koprske Primorske - center Žiga Dimec in visoki branilec Alen Hodžić.

Kdo je (še) član Olimpije?

Poleg Perryja imajo veljavno pogodbo z Olimpijo, ki jo bo še naprej vodil Jurica Golemac, tudi ameriški center Mikael Hopkins, zlata reprezentanta Edo Murić in Jaka Blažič, srbski reprezentant Marko Simonović, za katerega se sicer resno zanima Crvena zvezda, prišlek iz Primorske Ivan Marinković, ki ima v žepu slovenski potni list, in mlada branilca Peter Vujačić ter Rok Radović. Precej daljši je seznam želja. Na njem sta tudi Jordan Morgan in Zoran Dragić.