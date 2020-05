Cedevita Olimpija ujela prvega strelca lige ABA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarski navdušenci so imeli v minuli sezoni Perryja priložnost spremljati v dresu beograjske Mege Bemax, pred tem pa je nosil dres Metropolitansev iz Pariza. Perry bo v Zmajevem gnezdu nastopal v sezoni 2020/21.

"Zelo srečni smo, da smo uspeli v Cedevito Olimpijo pripeljati kvalitetnega igralca z dobrim karakterjem, ki želi napredovati iz dneva v dan, in ima enak cilj, kot celoten ljubljanski klub. Kendrick Perry je igralec, ki si enostavno želi biti boljši vsak trening znova, in ima tisto pravo zmagovalno mentaliteto. Takšnega igralca smo iskali kar nekaj časa. Prepričani smo, da smo našli košarkarja, ki je prava rešitev za naše moštvo na zelo občutljivem igralnem položaju. Komaj čakamo, da se nam Perry pridruži na treningih, in da ga bomo lahko videli v dresu zmajev," se je nove okrepitve razveselil trener Cedevite Jurica Golemac.

Perry je bil v skrajšani sezoni 2019/20 s povprečjem 18,5 točke na tekmo prvi strelec Lige ABA, za Mego Bemax pa je zaigral na desetih tekmah rednega dela sezone. Na teh desetih obračunih je ameriški košarkar enkrat uspel preseči mejo 30 točk (v 15. kolu proti Crveni zvezdi mts; 31 točk), še trikrat pa je presegel mejo 20 točk. K svojemu točkovnemu izkupičku je dodajal še 6,2 asistence in 3,7 skoke na obračun.

