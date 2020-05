Umrl je eden najboljših trenerjev lige NBA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jerry Sloan je kar triindvajset sezon vodil ekipo Utah Jazz in se z njo dvakrat prebil v finale. V obeh primerih so mu slavje preprečili košarkarji Chicago Bulls z Michaelom Jordanom na čelu. Leta 2009 je bil sprejet v Hišo slave NBA.

Sloan je četrti najuspešnejši trener lige po številu zmag (1221), hkrati pa ob Greggu Popovichu edini, ki je za krmilom istega moštva zabeležil več kot 1000 zmag.

Ekipo Utah Jazz s Karlom Malonejem in Johnom Stocktonom na parketu je trinajst let zapored pripeljal v končnico. Vsakokrat z vsaj petdesetimi zmagami. Tri sezone na začetku trenerske kariere je preživel še na klopi Chicago Bulls, za katere je pred tem igral deset let.

John Sloan je 2016 objavil, da se bori s Parkinsonovo boleznijo in demenco.

"V čast si štejemo, da smo lahko toliko let sodelovali z enim od najboljših in najbolj spoštovanih trenerjev v ligi NBA. Jerry Sloan bo vedno sinonim za Utah Jazz," je zapisal klub.

