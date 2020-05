Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsak športnik ima svoje telo za nekaj svetega, saj se zaveda, da brez ustrezne priprave ni želenih rezultatov. Temeljita in zlasti pravilna priprava je zato nujna. In če imaš veliko denarja pod palcem, lahko izkoristiš vse mogoče načine, da dosežeš ta cilj.

Košarkar LeBron James je eden od tistih, ki spadajo v to kategorijo. V ZDA so že večkrat poročali, da letno pripravi telesa nameni kar 1,5 milijona dolarjev (slabih 1,4 milijona evrov). V ta znesek so vključeni trenerji, najemnine, pripomočki, terapije …

Zaradi tega lahko tudi pri 35 letih še vedno izstopa s svojo telesno pripravljenostjo. V tej sezoni je zaigral na 60 od skupno 63 tekem Los Angeles Lakers, v povprečju pa na parketu prebil kar 34 minut in 9 sekund.

Katere moderne terapije uporablja

Z vsem denarjem, ki ga ima na razpolago, si lahko privošči moderne pristope k regeneraciji telesa po tekmah.

Krioterapija

Zdravljenje proti bolečinam, ki vključuje izpostavljenost temperaturi -150 stopinj Celzija.

Hiperbarična terapija s kisikom

Terapija pospešuje regeneracijo s pomočjo višjega tlaka potiska kisika v pljuča. Skozi krvni obtok gre ta nato do celic našega telesa. Posledično se proizvede več energije v telesu. Pri tej terapiji posameznik diha čisti kisik v posebni komori, v kateri je povečan atmosferski tlak.

Foto: Getty Images

Kompresijski škornji

Veliko športnikov uporablja tovrstne škornje, ki jim lajšajo bolečine v mišicah. Hkrati pospešijo cirkulacijo, izboljša pa se mišična mobilnost.

LeBronova dieta

Prvi zvezdnik lige ima osebne kuharje, ki skrbijo za njegovo prehrano, saj noče, da bi v telo prišle snovi, ki bi imele negativen učinek. Tako ne je sladkorja, ogljikovih hidratov in mlečnih izdelkov. Sledi dieti najnižjega mogočega vnosa ogljikovih hidratov. Leta 2014 se je za 67 dni odpovedal tovrstnim izdelkom, a priznava, da pridejo tudi dnevi, ko se pregreši.

Bo dočakal četrti naslov prvaka lige NBA. Foto: Getty Images

Zaradi izdatnega vlaganja v svoje telo je James kljub 35 letom še vedno med najboljšimi v ligi NBA. Njegova želja je, da bi se letošnja sezona, ki so jo 11. marca zaradi prvega primera koronavirusa prekinili, nadaljevala. Z Lakers ima namreč dobre možnosti, da osvoji četrti naslov prvaka – po Miami Heat in Cleveland Cavaliers bi mu to uspelo s tretjo ekipo. S tem podvigom bi se uvrstil med 30 košarkarjev, ki se lahko pohvalijo z vsaj toliko lovorikami. Neulovljiv je videti dosežek legendarnega Billa Russlla, ki je z Boston Celtics kar enajstkrat osvojil ligo NBA.

