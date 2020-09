Ob javnem molku so Primorci tekmecem že šepnili: Konec je!

Prav danes je minilo pol leta od trenutka, ko je Koper Primorska v 3. krogu lige za prvaka na Polzeli z rezultatom 92:68 premagala Hopse. Vse bolj se zdi, da je bila to zadnja tekma zadnjih državnih in kar trikratnih zaporednih pokalnih prvakov Slovenije. Primorski košarkarji bi sicer morali čez 15 dni v domači Bonifiki ob gostovanju Heliosa odpreti sezono državnega prvenstva, 2. 10. pa bi jih nato v prvem dejanju lige ABA čakalo še gostovanje pri FMP.

A že nekaj dni v košarkarskih krogih kroži prepričanje o tem, da je zgodba Primorske po velikih uspehih in finančnem zlomu klavrno končana. Ekipa je že razpuščena. Rešitve za dolgove iz preteklosti ni na vidiku. Uradne potrditve ali po drugi strani morda celo demantija slovenska javnost še ni dočakala. Po neuradnih namigih se bodo Koprčani oglasili v začetku prihodnjega tedna.

Se je pa zato Goran Jagodnik, uradno vodja članske ekipe, udeležil petkovega spletnega sestanka klubov lige ABA. Sporočil je, da slovenski prvak v prihodnji sezoni ne bo nastopal v regionalnem tekmovanju. Mesto naj bi zapolnil MZT iz Skopja, čeprav je usoda lige zaradi epidemiološke slike v republikah nekdanje Jugoslavije in sporov med srbskimi klubi še naprej negotova.

"Na petkovem neformalnem sestanku klubov, ki sodelujejo v ligi ABA, nam ni uspelo najti rešitev za veliko število zahtevnih problemov, ki jih tekmovanje ima. V naslednjih dneh bodo klubi staknili glave in med seboj opravili individualne pogovore, v katerih bo Košarkarski klub Cedevita Olimpija sodeloval kot konstruktiven sogovornik," je po neformalnem srečanju dejal direktor KK Cedevita Olimpija Davor Užbinec, ki vseeno verjame v začetek sezone v lige ABA, katere članica je še naprej tudi novomeška Krka.

KZS: brez odpovedi



Brez uradnih informacij o usodi Kopra Primorske pa so tudi pri Košarkarski zvezi Slovenije. Pred dnevi so sicer zamenjali sestavo superpokalne tekme in namesto Primorske kot tekmeca Olimpije določili Krko. Uradnega obvestila o umiku Primorcev iz 1. SKL pa za zdaj še ni.

Foto: Grega Valančič/Sportida