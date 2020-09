Presenečenje jih ni vrglo z ustaljenih tirov

Pred košarkarji novomeške Krke je začetek nove sezone. Novomeščani so po težavah Primorcev nekoliko nepričakovano prišli do mesta v boju za superpokal, ki bo 17. septembra proti Cedeviti Olimpiji. V taboru Dolenjcev pred začetkom sezone trenirajo s polno paro, po besedah trenerja Vladimirja Anzulovića pa je kar močno prevetrena zasedba dobro pripravljena na vse ovire, ki jih bo prineslo novo košarkarsko obdobje.

V začetku marca je novomeška Krka odigrala zadnjo tekmo pred premorom, ki ga je prinesel novi koronavirus. V skorajda polletnem obdobju so se v taboru Novomeščanov zgodile številne spremembe, med drugim je na položaj športnega direktorja sedel nekdanji košarkar in kapetan novomeške zasedbe Jure Balažič, ki je na tem mestu zamenjal Mira Župevca.

"V novi vlogi se počutim dobro, sicer sem nekoliko bolj zaseden, kot sem mislil, da bom, drugače pa je v redu. Počasi se navajam na vse novosti. Občasno pogrešam tudi parket, a na srečo nimam toliko časa, da bi o tem lahko veliko razmišljal. Dobra stvar košarke je bila ta, da narediš svoje na parketu, potem pa si prost, tukaj pa si ves čas v pogonu," o novi vlogi v ekipi pravi Balažič, ki je po koncu lanske sezone končal igralsko kariero.

Jure Balažič je igralski dres zamenjal za mesto športnega direktorja. Foto: Vid Ponikvar

Svež veter v Novem mestu

Krka je pred novo sezono zamenjala tudi večino igralskega kadra. Kot zadnji se je ekipi konec avgusta pridružil 206 centimetrov visoki center iz Niša Milan Milovanović. Že pred tem so se na Dolenjsko preselili tudi Nejc Barič, Jan Kosi (oba Koper Primorska), Jan Rebec (Šentjur), Jairus Lyles (Löwen Braunschweig), Adin Vrabac (Spars Realway), Rod Camphor (Rosa Radom), Jure Škifić (Saint-Chamond) in Rok Stipčević (Fortitudo Bologna). Novo pogodbo je podpisal Luka Lapornik, v klubu pa ostajajo tudi mladi Martin Jančar Jarc, Miha Škedelj in Leon Stergar.

Na Dolenjsko se je preselil tudi Jan Kosi. Foto: Sportida

"S sestavo ekipe sem zadovoljen. Imeli smo srečo v nesreči, da smo lahko v ekipo pripeljali Roka Stipčevića, ki je izjemno kakovosten igralec. Tudi karakterno smo z ekipo zadeli v polno, saj se fantje odlično razumejo, energija na treningih je dobra, zato že komaj čakamo, da stopimo na parket," je dejal Balažič.

Začetek sezone prej, kot so pričakovali

"O tem, da bi lahko mi igrali superpokal, se je govorilo že nekaj časa, a govori se marsikaj. Uradnih informacij pa do včeraj ni bilo," je o superpokalni tekmi povedal Anzulović. Foto: Vid Ponikvar Do spremembe pa za razliko od igralskega kadra ni prišlo na trenerskem stolčku, saj bo ekipo tudi v novi sezoni vodil Vladimir Anzulović, ki bo ekipo prvič po začetku marca znova vodil prihodnji teden, ko bo Krka po težavah Kopra Primorske igrala superpokal proti Cedeviti Olimpiji. "Superpokal sicer res ni bil v našem načrtu, a mislim, da bomo pravi čas pripravljeni. Igralci so zdravi, zdaj pa bomo poizkusili čim bolje odigrati in zadeve s treninga prenesti tudi na tekmo. O tem, da bi lahko mi igrali superpokal, se je govorilo že nekaj časa, a govori se marsikaj. Uradnih informacij pa do včeraj ni bilo," je o trenutni situaciji povedal Anzulović, ki bo s Krko napadal šesto superpokalno lovoriko, Cedevita Olimpija jih ima osem.

42-letni strateg dolenjskega moštva je zadovoljen z dozdajšnjim delom svojih varovancev, v novi sezoni pa si želi narediti korak dlje kot lani. "Naše cilje tako kot vedno določa proračun kluba. Športniki vedno poskušamo izvleči največ in preseči minimalne cilje. Želim si predvsem to, da bi v prihodnji sezoni imeli kontinuiteto, ki je v prejšnji sezoni, sploh proti koncu, nismo imeli," je o željah pred sezono še povedal Anzulović.

Anzulović o Roku Stipčeviću:

Mini balončki v ABA ligi?

Dolenjska ekipa bo v novi sezoni nastopala v dveh tekmovanjih. Poleg regionalne lige ABA se bodo Novomeščani merili še v državnem prvenstvu, kjer so zadnjo krono osvojili leta 2014. V 1. SKL naj bi tekmovanje začeli 26. septembra, ko naj bi v Novem mestu gostoval Šenčur, več nejasnosti pa je v ligi ABA, kjer se je začetek tekmovanja že zamaknil za dva tedna.

"Načeloma naj bi se zdaj sezona v jadranski ligi začela normalno z nekaterimi posebnimi pravili glede koronavirusa. Verjetno se bomo zadele lotili v mini balončkih, torej, da bomo na gostovanja potovali brez ustavljanja, potem pa bodo bile po hotelih številne omejitve. A z vsem se bomo spoprijeli, če bomo le lahko igrali in ne bo prišlo do kakšne nenadejane prekinitve," je še sklenil novi direktor novomeškega kluba.

