Novost, ki bo vplivala na igro Dončića, že buri duhove #video

Liga NBA prinaša v sezoni 2021/22 novo pravilo, s katerim želi vodstvo tekmovanja izkoreniniti vse poizkuse ''izsiljenih'' prekrškov pri metih z razdalje, ko se košarkar namerno zaleti v tekmeca in prisili sodnika, da zaradi fizičnega stika dosodi prekršek. To so spretno izkoristili tudi nekateri najboljši igralci lige, denimo James Harden, Luka Dončić, Trae Young in Stephen Curry. Slednji se je o tem, kaj prinaša novo pravilo, hitro prepričal na pripravljalni tekmi proti Portlandu, ko je pričakoval drugačno sodniško odločitev. Zvezdnika Golden Stata si je pri tem privoščil televizijski komentator.

Da se bodo morali košarkarji navaditi na novo realnost, je postalo Stephenu Curryju dokončno jasno še isto sekundo, ko je v uvodni četrtini pripravljalnega dvoboja s Portlandom metal za tri točke in se z namenom, da bi izsilil prekršek, vrgel proti košarkarju Portlanda Nassirju Littlu. Žogo je proti košu vrgel na silo, iz domala nemogočega položaja. Končala je daleč od obroča in komaj zadela vrh table. Če bi se to zgodilo pred nekaj meseci in bi se igrala tekma lige NBA v sezoni 2020/21, bi sodniki ob tej akciji zagotovo dosodili prekršek košarkarja Portlanda v obrambi, ostrostrelec bojevnikov pa bi stopil na črto prostih metov.

Akcija, po kateri je Curry ostal brez treh prostih metov:

Ker pa se je poleti spremenilo pravilo, iz te moke ne bo več kruha. Curry je morda to vedel, a se je na uvodnem pripravljalnem srečanju pred začetkom nove sezone lige NBA spozabil in ujel v past. Novo pravilo lige NBA gre tako daleč, da lahko sodniki za takšne namere, ko se košarkar pred metom z razdalje namenoma (z nenaravnim in prisiljenim gibanjem) vrže proti tekmecu in skuša s tem manipulirati na odločitev delivca pravice, dosodijo celo prekršek v napadu. To bi lahko privedlo do zmed, kaotičnih trenutkov, v katerih ne bi manjkalo na parketu povišanih tonov in živčnih izbruhov, vse skupaj pa bi lahko vodilo do večjega števila tehničnih napak.

Kot primer navedli tudi akcijo Dončića

Zato bo še kako zanimivo spremljati dogajanje v ligi NBA, kako se bodo igralci spoprijeli z novim pravilom, ki jim bo onemogočalo početje, na kakršnega so se navadili v prejšnjih sezonah. Vključno z Luko Dončićem, ki je večkrat uporabil tovrstne poteze, tako da na drugi strani velike luže v tem obdobju ni manjkalo niti tistih, ki so to pravilo poimenovali "AntiDončić pravilo".

The non-basketball move highlighted in this segment shows a shooter launching or leaning into a defender at an abnormal angle. pic.twitter.com/4bChPtIHWI — NBA Official (@NBAOfficial) September 30, 2021

Eden od primerov, s katerim je vodstvo lige NBA predstavilo spremembo pravila, je bila tudi akcija 22-letnega Dončića. Na tekmi med ekipama Dallas in Golden State se je po znamenitem ''koraku nazaj'' pri metu za tri točke namerno vrgel v Andrewa Wigginsa. Kanadčan, ki je tedaj pokrival slovenskega reprezentanta, je pred tem skočil visoko v zrak, nato pa se ni mogel ogniti trku z Ljubljančanom, saj se je prvi as Mavericks pognal proti njemu. Če se bodo takšni primeri ponavljali tudi v tej sezoni, bo Dončić zaradi takšnih potez prejel osebno napako v napadu.

Curry napoveduje, da bo zaradi tega nekaj zmede

Luka Dončić in Stephen Curry bosta morala spremeniti nekatere navade v igri. Foto: Guliverimage Kaj pa se je zgodilo na pripravljalni tekmi s Curryjem? "Letos pa tega ne bo (Not this year)," si je začudenega zvezdnika moštva lige NBA, ki se bo moral v nadaljevanju kariere izogibati takšnim potezam, privoščil TV-komentator ekipe, zadolžene za spremljanje dvobojev Portland TrailBlazers. To bi bil lahko velik udarec za najboljše strelce v ligi NBA, saj bodo na ta račun izvajali manj prostih metov. V njih pa blesti zlasti Curry. Krasi ga visok odstotek zadetih prostih metov (90,7 odstotka v celotni karieri), precej višji kot je denimo pri Dončiću (73,5 odstotka).

Curry ni bil po dvoboju v Portlandu preveč zadovoljen z odločitvijo sodnikov. "Rekli so, da to ni bil prekršek tekmeca. Bolj kot gledam video, bolj sem zmeden in se sprašujem, zakaj ni to prekršek tekmeca v obrambi," se je čudil in dodal: "V začetku sezone bo zaradi tega zagotovo nekaj zmede. Je pa vsakič potrebno nekaj časa, da se navadiš na določene novosti, spremembe," je prepričan, da se bo o tem pravilu še veliko govorilo.

Meni, da bi se lahko zgodilo podobno, kot se je pred nekaj leti z zdaj že znamenitim korakom "step back" Luke Dončića oziroma Jamesa Hardna, ki so mu sodniki in tudi vsa košarkarska javnost namenili ogromno pozornosti, ter nato ta korak javno analizirali. Njegov trener Steve Kerr sicer zagovarja odločitev, da se izkoreninijo poskusi manipulacije košarkarjev, ki želijo z namernim trkom v igralca v obrambi izsiliti tri proste mete.

Luka Dončić bo z Dallasom prvič na delu v noči na četrtek. Foto: Reuters Dončićev Dallas bo uvodno pripravljalno tekmo odigral v noči na četrtek proti Utahu. Ljubljančan bo imel tako prvič opravka z novim sodniškim pravilom v ligi NBA na dvoboju na domačem parketu v Teksasu.