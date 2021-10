Goran Dragić je prvič zaigral v dresu Toronto Raptors #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkar Goran Dragić, ki je moral tako rekoč čez noč zapustiti dolgoletno ekipo v severnoameriški ligi NBA Miami Heat in se podati v Kanado k Toronto Raptors, je odigral prvo tekmo za novi klub. V dvorani Scotiabank Arena je tekmo proti Philadelphia 76ers začel v prvi peterki ter v 16 minutah in 26 sekundah k zmagi s 123:107 prispeval osem točk.

Kapetan zlate slovenske reprezentance Dragić je lani z Vročico zaigral v velikem finalu, avgusta pa je moral zamenjati delodajalca. V veliki menjavi igralcev, v kateri je Miami pridobil Kyla Lowryja iz Toronta in za 90 milijonov dolarjev na Floridi zadržal Duncana Robinsona, se je k Toronto Raptors preselil Dragić, ki je danes za kanadsko ekipo odigral prvo pripravljalno tekmo za novo sezono.

Poleg osmih točk je 35-letni Ljubljančan zbral še po en skok, blokado in ukradeno žogo. Novinec Scottie Barnes je za Toronto dosegel 13 točk, devet skokov, šest podaj, tri ukradene žoge in dve blokadi, Andre Drummond pa je za goste zbral 19 točk, 14 skokov, tri podaje in štiri blokade.

Vlatko Čančar je v osmih minutah igranja dosegel dve točki. Foto: Guliverimage

Denver Nuggets Vlatka Čančarja so tokrat gostovali v Staples Centru pri Los Angeles Clippers in izgubili za točko s 102:103. Pri Zlatih zrnih se je s 23 točkami najbolj izkazal Michael Porter mlajši, Čančar pa je v osmih minutah zbral dve točki, izgubil eno žogo in naredil osebno napako.

Pri domači ekipi, ki je večini najboljših igralcev namenila počitek, se je s 14 točkami izkazal Terance Mann.

Košarkarji Dallas Mavericks Luke Dončića bodo prvo pripravljalno tekmo na novo sezono odigrali v noči na četrtek po srednjeevropskem času, ko se bodo v Teksasu pomerili z Utah Jazz.

Nova sezona lige NBA se bo sicer začela 19. oktobra.