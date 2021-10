Jasno poudarja, da bodo šokirali svet

Prijetno presenečenje v pretekli sezoni lige NBA so bili košarkarji Atlante Hawks, ki so izgubili šele v konferenčnem finalu proti poznejšim prvakom Milwaukee Bucks. Prvi zvezdnik moštva Trae Young poudarja, da bo v novem tekmovalnem obdobju sledila nadgradnja.

Luka Dončić in Trae Young bosta vstopila v četrto sezono lige NBA. Vse od začetka se govori o njunem rivalstvu. Povrhu vsega sta njuna zdajšnja delodajalca Dallas Mavericks in Atlanta Hawks leta 2018 na naboru izvedla prestop, v katerega sta bila vključena omenjena košarkarja. Atlanta je na naboru namreč izbrala Dončića in ga nato poslala v zameno za Younga v Dallas.

Čeprav nista bila prvo ime nabora, pa sta bila najboljša novinca, ki blestita tudi v nadaljevanju kariere. Če gledamo individualne dosežke, je v rahli prednosti slovenski košarkarski virtuoz, medtem ko ima Young več ekipnega zadoščenja. Kot organizator igre je v pretekli sezoni popeljal Atlanto do konferenčnega finala. Po četrti tekmi sta bili ekipi na Vzhodu še poravnani na 2:2, nakar so Giannis Antetokounmpo in soigralci stopili na plin ter dobili naslednja dva obračuna ter se uvrstili v veliki finale, v katerem so prav tako s 4:2 odpravili Phoenix Suns.

Veliko obrazov zadržali

"V poletnem obdobju se je veliko govorilo o drugih ekipah, menjavah igralcev. O nas ne. Vse smo slišali. Zelo si želimo, da se vse skupaj začne, da gremo na parket, se zabavamo in spet šokiramo svet," je dejal Young.

Pri ekipi Hawks so prepričani, da bodo v novi sezoni še nadgradili igro v obrambi, ki je v končnici ključnega pomena. Z vrnitvijo De’Andreja Hunterja in Cama Reddisha naj bi bili še bolj kompaktni.

V pretekli sezoni se je Trae Young s soigralci veselil uvrstitve v konferenčni finale. Foto: Guliverimage

"Če bomo imeli vse fante zdrave, bo zelo težko. Zavedamo se, da imamo širino in veliko košarkarjev, ki lahko igrajo na obeh koncih igrišča. Vsakega potrebujemo, zlasti Cama in 'Dreja'," pa je dejal srbski ostrostrelec Bogdan Bogdanović.

Pri Hawks so iz lanske sezone zadržali kar enajst košarkarjev in dodali štiri nove obraze − Gorguia Dienga, Delona Wrighta in novinca Jalna Johnsona ter Sharifa Coopra.