Odprti treningi: Dončić in soigralci že nabrušeni #video

Po novinarjih, ti lahko že tretji dan neomejeno spremljajo priprave, kar ni nekaj običajnega, so na treninge Luke Dončića in Mavericksov zdaj vabljeni še navijači.

Trenerji novinarjem, snemalcem in fotografom redko pokažejo treninge, ponavadi le uvodnih 15 minut. To velja za večino športov. Drugače je v prvih dneh pripravljalnega tabora za novo sezono lige NBA v klubu našega asa Luke Dončića. Novi trener Dallas Mavericks Jason Kidd je namreč predstavnikom sedme sile dovolil neomejen dostop na prvih dneh kampa. Posnetki, ki so obkrožili družabna omrežja, tako na eni strani razkrivajo veliko zagnanost košarkarjev in na drugi sproščenost zvezdnikov Dallasa. Dončiću je na primer drugi dan priprav uspela serija 12 zaporednih zadetih trojk.

Na petkovem treningu so Mavericksi igrali med sabo. Ni manjkalo zabijanj, pa Lukovih trojk iz koraka nazaj. Tri tedne pred začetkom sezone so v Dallasu očitno že nabrušeni, tekmovalni, željni dokazovanja.

Already have seen 2 Moses Brown dunks, but he was no match for Doncic’s step-back. pic.twitter.com/O80AJymBk4 — Brad Townsend (@townbrad) October 1, 2021

Competitive stuff here. Doncic sinks free-throw with 3.9 seconds left in game simulation, gives Finney-Smith a stare. pic.twitter.com/lTJmUzztTi — Brad Townsend (@townbrad) October 1, 2021

A Mavericks gredo še korak dlje. Po vzoru priprav klubov ameriškega nogometa v ligi NFL bodo treninge odprli tudi za navijače. To se bo zgodilo v nedeljo, 3. oktobra. Za lokalne navijače bo to odlična priložnost, da srečajo Luko in soigralce.

Ti naj bi jim bili na voljo tudi za avtograme. Za vstop v American Airlines Center pa bo seveda potrebno potrdilo o cepljenju ali negativen izvid testiranja na koronavirus. Istočasno bodo v dvorani organizirali še cepljenje proti bolezni covid-19.