Pravi naslov v vrstah Dallas Mavericks, da pove, kako pripravljen je latvijski košarkar Kristaps Porzingis, je razumljivo Tim Hardaway jr. Z njim je igral že pri ekipi New York Knicks, kjer je Porzingis kazal najboljše predstave, od leta 2019 pa si skupaj delita garderobo tudi v Teksasu.

"Mislim, da imamo nekaj strašnega, ampak v pozitivnem smislu. Fant je pripravljen. Nisem še videl bolj osredotočenega Porzingisa, odkar sem tu. Rad bi prišel na raven igranja All-Star, na kateri je bil pred poškodbo kolena. Rad bi pokazal čim več in tako razveselil sebe in tudi prebivalce mesta Dallas ter jim pokazal, da njegov prihod ni bil napačna odločitev, kot nekateri mislijo. Vse, kar lahko povem, je to, da bodite pripravljeni," izpostavlja Hardaway jr.

Kritike izkoristil kot gorivo

Porzingis se vse od prihoda v Dallas s številnimi težavami s koleni ni pretirano proslavil. Njegovo povprečje v pretekli sezoni je bilo sicer 20,1 točke in 8,9 skoka, vendar je nato v končnici odigral pod pričakovanji, čeprav je bil zadolžen za nekoliko drugačne naloge – 13,1 točke in 5,4 skoka ob porazu s 3:4 v zmagah proti Los Angeles Clippers.

Decembra lani naj bi želel zamenjati sredino. Foto: Reuters

"Vse skupaj se me ni dotaknilo, ker sem bil osredotočen na cilj. Delam, kar mi trenerski štab naroči. Tako je bilo v pretekli sezoni," je izpostavil Latvijec.

"Ko jo je bilo konec, sem si dejal: 'Dobro, slišiš kritike, ki prihajajo iz zunanjega okolja.' Vse te sem izkoristil kot gorivo za trdo delo v poletnem obdobju. Veselim se, da bom to pokazal na parketu. Poletje je bilo odlično. Zame je bilo lahko poletje. Veliko dela sem opravil. V novo sezono bom vstopil s svežimi mislimi, spočitim telesom in z zavedanjem, da sem veliko postoril. To je zame zelo pomembno," je razložil.

"Veliko več lahko pokažem"

Foto: Gulliver/Getty Images Kar 221 cm visoki košarkar verjame, da se bo zgodba Dallas Mavericks spremenila pod vodstvom glavnega trenerja Jasona Kidda, ki je zamenjal Ricka Carlisla. Pred menjavo se je govorilo, da naj bi Porzingis ob koncu lanskega leta želel zamenjati sredino.

"Mislim, da je njegov cilj postaviti me v položaj, kjer bom lahko najboljši. To mi vliva dodatno samozavest. Vedno mi pravi, da če bi rad kaj izvedel, naj vprašam in se bova pogovorila. Zame kot igralca je to pomembno in to je tudi pravi uvodni korak pri grajenju ekipe. V preteklost je bila moja naloga metati trojke, vendar to ni moj celotni arzenal. Veliko več lahko pokažem."

"Z žrtvovanjem bomo kot posamezniki naredili nekaj posebnega"

Tako kot Dončić si tudi on želi zmagovati in popeljati Dallas do naslova prvaka. Foto: Reuters Po besedah, ki prihajajo iz vrst Dallasa, bo bolj prisoten tudi znotraj prostora za tri točke, kar v preteklosti ni bilo prav pogosto. Menjaval se bo na mestu centra in krilnega centra, čeprav je prva zamisel, da bo v prvi peterki začenjal na mestu krilnega centra, povsem pod obročem pa bosta Dwight Powell ali Maxi Kleber.

"Rad bi, da je košarkar. Ni omejitev glede metanja trojk. Rad bi, da meče tudi iz polovične razdalje, da žogo v tla. Predober je, da ne bi metal tudi s polovične razdalje in ne le trojke ter s strani," je poudaril Kidd.

Porzingis je dal vedeti, da je v poletnem obdobju pridobil nekaj kilogramov, saj bi bil rad bolj čvrst na parketu. Največji napredek pa naj bi naredil v glavi: "Vsako sezono začenjamo košarkarji z veliko energije in navdušenjem. Razlika v letošnjem letu je, da je trenerski štab prinesel svežino in več energije. Rad bi zmagoval. Zato sem tu, da zmagujemo na tekmah. Vem, da Luka želi zmagovati, prav tako Timmy … Vsi želimo zmagovati. Če bomo vsi na isti strani, ne le besedno, in bomo naredili vse potrebno kot posamezniki, se žrtvovali, bomo lahko naredili nekaj posebnega."