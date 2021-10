Dončić zabaval navijače, razgrnile so se karte #video

Pripravljalna tekma med soigralci Dallas Mavericks je dala nekaj odgovorov, ki zanimajo navijače in stroko. Ko so na parketu v eni ekipi skupaj zaigrali Luka Dončić, Tim Hardaway jr., Dorian Finney-Smith, Kristaps Porzingis in Dwight Powell, je postalo jasno, da bi bila to lahko udarna prva peterka moštva iz Teksasa v novi sezoni.

Nasproti so jim stali Jalen Brunson, Sterling Brown, Reggie Bullock, Maxi Kleber in Willie Cauley-Stein. Bullock je prišel iz Knicks in v prvi peterki Newyorčanov zaigral na 64 od skupno 65 tekem, Kleber pa je pri Dallasu prav tako večkrat začenjal tekme. A ne bo se jima težko preseliti na klop in v nadaljevanju dvobojev igrati po svojih najboljših močeh. Vendarle je pri košarki najpomembneje, kdo tekmo konča.

Ob prvem pogledu ima Dallas daljšo, bolj kakovostno klop, kar bo dobrodošlo, če bo želel stopiti višje od prvega kroga končnice.

Navijači so si na parketu želeli videti košarkarske vragolije slovenskega virtuoza Dončića in jih dobili. Dosegel je 18 točk (met iz igre 7/10, trojke 4/7, za dve točki 3/3), zbral sedem asistenc in šest skokov ter s svojimi potezami zabaval občinstvo.

Trener Kidd se je pošalil: Pomembno je, da se ni prepiral s sodniki

Ekipi sta odigrali dva polčasa po 20 minut, Dončić, ki je igral v trenirki, pa je moral s soigralci priznati premoč s 57:72. Začelo se je sicer odlično, saj je njegovo moštvo povedlo s 14:2. "Dejal sem mu, da je bil to edini način, da se ga ustavi, ker je bil vroč. Prav tako sem poudaril, da se ni prepiral s sodniki," se je pošalil trener Jason Kidd, ki je prevzel dirigentsko palico od Ricka Carlisla.

Blue wins 72-57. Here are the stats if you're interested. https://t.co/iILYK62Ous pic.twitter.com/6IMG5VVvEt — Bobby Karalla (@bobbykaralla) October 3, 2021

Tehnične napake so bile v pretekli sezoni Dončićeva največja težava, zato lahko pričakujemo, da bo v novi napredoval in se manj oziral proti delivcem pravice.

Bistveno bolj zavzeto pa se bodo košarkarji Dallasa lotili tekem, ki sledijo. Do začetka sezone 19. oktobra bodo odigrali štiri pripravljalne tekme. Prva bo že v noči na četrtek proti Utah Jazz, v soboto bo sledilo gostovanje pri Los Angeles Clippers, domači tekmi pa bo Dončić z druščino odigral 14. in 16. oktobra po slovenskem času proti Charlotte Hornets in aktualnim prvakom Milwaukee Bucks.