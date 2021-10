Po Krki do zanesljive zmage še Olimpija

V drugem krogu lige ABA sta bila slovenska kluba stoodstotno uspešna. Cedevita Olimpija je danes s 85:76 zmagala na gostovanju v Čačku pri Borcu. Krka pa je v soboto na domačem parketu gostila Mornar in ga ugnala z 89:80. Za konec kroga se bosta v ponedeljek na ponovitvi lanskega finala udarila Crvena zvezda in Budućnost.

Ljubljanski košarkarji so dosegli drugo zmago v regionalnem tekmovanju. Do četrte minute je bila tekma izenačena, nato pa so vajeti igre v svoje roke vzeli izbranci ljubljanskega trenerja Jurice Golemca. Po izidu 9:9 so gostitelje zasenčili v vseh elementih igre in prvo četrtino zaključili z vodstvom s 24:12, najvišjo prednost v prvi polovici dvoboja pa so imeli v 17. minuti, ko je bilo 40:25.

Zmaji so slabo odprli drugi polčas in gostiteljem dovolili, da so se jim v 23. minuti približali na štiri točke zaostanka (46:42). Nato so znova zaigrali resno in odgovorno ter po delnem izidu 11:0 tri minute kasneje povedli s 57:42, ob koncu zadnje četrtine pa si priigrali tudi najvišje vodstvo na tekmi (68:48) ter tako razrešili vse dvome o zmagi.

V ljubljanski ekipi sta bila najbolj učinkovita Jacob Pullen s 23 in Melvin Ejim z 18 točkami, medtem ko je Zach Auguste 14 točkam dodal še 12 skokov.

Izjemni Stipčević Krko popeljal do zmage

Košarkarji Krke so po uvodnem visokem porazu na slovenskem derbiju tokrat zaigrali mnogo bolje in v domači dvorani ugnali Mornar iz Bara. Blestel je predvsem Rok Stipčević, ki je gostom nasul kar 33 točk, zadel pa je kar devet izmed desetih metov za tri točke. Novomeščani so za tri sicer metali kar 67-odstotno (14-21), prepričljivejši pa so bili tudi v skoku, ki so ga dobili z 31 proti 18.

Rok Stipčević je bil nezaustavljiv. Foto: Liga ABA/Krka/Drago Perko

Krka bo v naslednjem krogu prihodnjo nedeljo gostovala pri Megi, Olimpija pa bo v Stožicah gostila FMP.