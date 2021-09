LeBron James se je cepil, a drugih ne bo prepričeval

James je odločitev sprejel tako zaradi družine, sorodnikov, soigralcev in franšize Los Angeles Lakers. Ta želi vse svoje igralce in člane strokovnega osebja cepiti, da bi se izognilo kasnejšim težavam kar se tiče karanten, testiranj in drugih postopkov.

"Sam sem bil glede cepljenja skeptičen, ampak ..."

"Konec koncev je pomembno, da si na voljo soigralcem in da zaščitiš ljudi okoli sebe. Ultimativni cilj je osvojiti naslov. Prvi pogoj za to je, da ostaneš zdrav," je na medijskem dnevu dejal 36-letni zvezdnik jezernikov. "Sam sem bil glede cepljenja skeptičen, ampak ko sem raziskal zadevo, sem sprejel odločitev, da je to najbolje za mojo družino, prijatelje in zame."

Po zapisu AFP je okoli 90 odstotkov igralcev v ligi NBA cepljenih, ostali pa se bodisi ne želijo cepiti bodisi nočejo javno razkriti, ali so bili cepljeni.

Kyrie Irving skrivnosten glede cepljenja

Med tistimi, ki tega ne želijo razkriti, je tudi Kyrie Irving, sicer član izvršnega odbora združenja igralcev (NBAPA). Na sestanku med vodstvom lige in združenjem igralcev po poročanju ESPN slednji niso želeli podpreti predloga vodstva lige, da bi bilo cepljene vseh igralcev obvezno. Liga NBA je sicer dosegla dogovor, da morajo biti cepljeni vsi sodniki pred začetkom nove sezone (19. oktober).

James je kot eden najbolj vplivnih športnikov na svetu dejal, da ne želi prepričevati drugih igralcev o smiselnosti cepljenja.

"Govorimo o telesih posameznikov. Ne govorimo o politiki, rasizmu, policijskem nasilju. Govorimo o človekovem telesu in počutju. Ne čutim se dolžnega, da se vpletam v vprašanja, kaj drugi počnejo s svojimi življenji," je dodal štirikratni prvak lige NBA.

"Sam sem to storil zase in za družino, govoriti o drugih pa ni moja naloga," je še zaključil zvezdnik košarke.

