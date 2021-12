Nove težave za Luko Dončića

Pozitiven na koronavirus je bil nazadnje še en košarkar Dallasa, Trey Burke, na seznamu igralcev v izolaciji so tako zdaj - Luka Dončić, Tim Hardaway Jr., Reggie Bullock, Josh Green, Maxi Kleber in Burke.

The Mavericks’ Luka Dončić, after missing the past five games due to left ankle soreness, has entered the league’s health and safety protocols. More NBA from me: https://t.co/LGN9cVpeGP

Da sta bila na testu za covid-19 pozitivna Dončić in Burke je poročal tudi za Dallas specializirani novinar Tim MacMahon. Ob tem je razkril, da je Burke edini košarkar Mavericks, ki ni bil cepljen proti novemu koronavirusu.

Luka Doncic and Trey Burke are two new cases. Mavs announced they have entered protocols. Doncic was hopeful to return Thursday vs. Bucks after missing last five games due to left ankle soreness. Burke is lone unvaccinated player on the roster. https://t.co/F1xWk5AwvM